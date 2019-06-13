За три месяца на востоке Украины 10 гражданских погибли, 35 получили ранения - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Вооруженный конфликт на востоке Украины унес жизни 10 гражданских лиц. Об этом говорится в докладе, который обнародовало сегодня Управление ООН по правам человека, передает УНН.
За период, охваченный докладом, - с 16 февраля по 15 мая 2019 - 10 гражданских лиц погибли, а 35 получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, огня из стрелкового оружия и легких вооружений, а также через мины и взрывоопасные предметы.
Отмечается, что эти цифры являются самыми низкими по сравнению с аналогичными периодами 2015-2018 годов, регулярные перестрелки продолжают составлять постоянную угрозу жизни, здоровью и имуществу гражданского населения.
Как сообщал УНН, вчера боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, одного защитника ранено.