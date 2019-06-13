ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових, одного захисника поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять разів Водяне – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Авдіївку – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
поблизу населеного пункту Мар'їнка – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
два рази Широкине – з автоматичних гранатометів;
Новотроїцьке – гранатомети різних систем;
двічі Старогнатівка – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
Лебединське – стрілецька зброя;
околиці Талаківки - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:
два рази Новолуганське – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
район населеного пункту Новотошківське – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
Попасна – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету;
поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
чотири рази Зайцеве – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
двічі район населеного пункту Луганське – з гранатометів різних систем
Південне – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Борівське – артилерія калібру 152 мм;
околиці Луганське – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.