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ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, один защитник ранен

Киев • УНН

 • 8108 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. 12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них три раза - с применением запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, один защитник ранен

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

пять раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
трижды Авдеевку - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
вблизи населенного пункта Марьинка - со станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
два раза Широкино - с автоматических гранатометов;
Новотроицкое - гранатометы различных систем;
дважды Старогнатовка - автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
Лебединский - стрелковое оружие;
на окраине Талаковки - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 12 раз:

два раза Новолуганское - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
район населенного пункта Новотошковское - автоматические гранатометы, стрелковое оружие;
Попасная - с автоматической гранатомета, крупнокалиберного пулемета;
вблизи Новгородского - из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелковое оружие;
четыре раза Зайцево - с 120мм миномета, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
дважды район населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем
Южное - автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям.

По данным разведки 12 июня одного оккупанта уничтожили и 3 ранены.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Водяное - стрелковое оружие;

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил:

Боровское - артиллерия калибра 152 мм;
на окраине Луганского - автоматический гранатомет и стрелковое оружие.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

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