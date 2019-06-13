ООН: за время конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тыс. гражданских

"Пять лет прошло, но конфликт продолжается. Тогда, как и сейчас, гражданские страдают от конфликта, влияние которого имеет множество форм. Смерти и ранения являются самыми частыми последствиями. С апреля 2014-го по 9 июня не менее 3 332 гражданских лиц погибли, а более 7 тыс. получили ранения", - отметила Фрейзер.

По ее словам, с 1 января по 9 июня этого года УВКПЧ задокументировало 70 жертв среди гражданского населения на Донбассе - 12 погибших и 58 раненых.

Напомним, по данным ООН, за три месяца на востоке Украины 10 гражданских погибли, 35 получили ранения.