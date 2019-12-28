ООС: боевики шесть раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В течение текущих суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Так, 2 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- вблизи Широкиного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП;
- рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 5 мин;
- два раза неподалеку с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Сегодня, 28 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в штабе.
Напомним, 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.