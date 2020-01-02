Ситуация на Донбассе: в течение суток боевики дважды нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В течение суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
1 обстрел наших позиций зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, враг обстрелял позиции украинских военных вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, один обстрел противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно рядом с Орехово - из подствольного гранатомета.
"В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.
Как сообщал УНН ранее, 1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.