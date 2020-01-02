Ситуація на Донбасі: упродовж доби бойовики двічі порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Протягом поточної доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
1 обстріл наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Так, ворог обстріляв позиції українських військових поблизу Новотроїцького — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, один обстріл противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме поряд з Оріховим — з підствольного гранатомета.
“Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — повідомили у штабі.
Як повідомляв УНН раніше, 1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.