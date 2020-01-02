ООС: бойовики три рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. 1 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 1 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби, 2 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною.