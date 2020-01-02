ООС: боевики три раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. 1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Все обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этого периода, 2 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ситуация на участках разведения войск остается стабильной.