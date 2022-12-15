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"Ситуация на Донбассе непростая, но для армии рф она безысходна" - Залужный

Киев • УНН

 • 523686 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сегодня ситуация на Донбассе непростая, но для российской армии она стратегически безысходна. Вероятно, оккупанты ищут способы остановить боевые действия и получить оперативную паузу, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безысходная ситуация для российской армии. Поэтому, скорее всего, они ищут способы остановить бои и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть", - рассказал он.

Детали

По подсчетам Залужного, россияне около четырех лет собирали свои ресурсы – людей, технику, боеприпасы. По мнению главнокомандующего, оккупанты имели ресурсов на три месяца для достижения своих целей.

Залужный добавил, что тот факт, что россияне "исчерпали ресурсы и упустили свой потенциал, не достигнув практически никакого результата", свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно. 

"Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение – самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (начальник штаба вс рф – ред.) не лично, конечно. Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы", - отметил он.

Напомним

Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз будут наступать на Киев.

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