"Ситуация на Донбассе непростая, но для армии рф она безысходна" - Залужный
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На сегодня ситуация на Донбассе непростая, но для российской армии она стратегически безысходна. Вероятно, оккупанты ищут способы остановить боевые действия и получить оперативную паузу, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist, пишет УНН.
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"По состоянию на сегодняшний день ситуация на Донбассе непростая. Но стратегически это безысходная ситуация для российской армии. Поэтому, скорее всего, они ищут способы остановить бои и получить паузу любыми способами: обстреливая мирных жителей, оставляя наших жен и детей замерзать насмерть", - рассказал он.
Детали
По подсчетам Залужного, россияне около четырех лет собирали свои ресурсы – людей, технику, боеприпасы. По мнению главнокомандующего, оккупанты имели ресурсов на три месяца для достижения своих целей.
Залужный добавил, что тот факт, что россияне "исчерпали ресурсы и упустили свой потенциал, не достигнув практически никакого результата", свидетельствует о том, что их позиция была выбрана неправильно.
"Они хотели взять Киев. В военном отношении это было правильное решение – самый простой способ достичь своей цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (начальник штаба вс рф – ред.) не лично, конечно. Для него не было выхода. Он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы", - отметил он.
Напомним
Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз будут наступать на Киев.