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"Ситуація на Донбасі непроста, але для армії рф вона безвихідна" - Залужний

"Ситуація на Донбасі непроста, але для армії рф вона безвихідна" - Залужний

Київ • УНН

 • 523688 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На сьогодні ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона стратегічно безвихідна. Ймовірно, окупанти шукають способи зупинити бойові дії та отримати оперативну паузу, заявив головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist, пише УНН.

Цитата

"Станом на сьогодні ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвихідна ситуація для російської армії. Тож, швидше за все, вони шукають способи зупинити бої й отримати паузу будь-якими способами: обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть", - розповів він.

Деталі

За підрахунками Залужного, росіяни близько чотирьох років збирали свої ресурси - людей, техніку, боєприпаси. На думку головнокомандувача, окупанти мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей.

Залужний додав, що той факт, що росіяни "вичерпали ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату", свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно. 

"Вони хотіли взяти Київ. У військовому відношенні це було правильне рішення – найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я зробив би те саме. Я добре знаю Герасимова (начальник штабу зс рф – ред.) не особисто, звичайно. Для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишилися", - зауважив він.

Нагадаємо

Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.

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