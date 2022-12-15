"Ситуація на Донбасі непроста, але для армії рф вона безвихідна" - Залужний

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"Станом на сьогодні ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвихідна ситуація для російської армії. Тож, швидше за все, вони шукають способи зупинити бої й отримати паузу будь-якими способами: обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин і дітей замерзати на смерть", - розповів він.

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За підрахунками Залужного, росіяни близько чотирьох років збирали свої ресурси - людей, техніку, боєприпаси. На думку головнокомандувача, окупанти мали ресурсів на три місяці для досягнення своїх цілей.

Залужний додав, що той факт, що росіяни "вичерпали ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату", свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно.

"Вони хотіли взяти Київ. У військовому відношенні це було правильне рішення – найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я зробив би те саме. Я добре знаю Герасимова (начальник штабу зс рф – ред.) не особисто, звичайно. Для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишилися", - зауважив він.

Нагадаємо

Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.