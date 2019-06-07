Сытник прокомментировал решение КСУ относительно полномочий НАБУ

"Позавчерашнее решение Конституционного Суда может оказаться фатальным для эффективной работы антикоррупционных органов. Ведь мы теряем инструмент, позволяющий быстро реагировать на устранение коррупционных схем и ликвидировать последствия, вызванные в (результате - ред.) коррупционных преступлений", - сказал Сытник.

По его словам, за период работы НАБУ всего было аннулировано 97 сделок на общую сумму более 6 миллиардов гривен.

"Часть этих средств уже была возвращена, для остальной части созданы предпосылки для их возвращения. Поэтому эти цифры ярко говорят о том, какой эффективный инструмент мы теряем после решения Конституционного суда Украины", - отметил Сытник.

Также он заявил, что сама мотивация судебного решения с юридической точки зрения не выдерживает никакой критики.

Напомним, Конституционный суд Украины узаконил закупку государственных предприятий по завышенным ценам и ограничил полномочия НАБУ.