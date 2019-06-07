Ситник прокоментував рішення КСУ щодо обмеження повноважень НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рішення Конституційного суду України про позбавлення Національного антикорупційного бюро повноваження визнавати угоди недійсними може виявитися фатальним для ефективної роботи антикорупційних органів. Про це у відеокоментарі повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.
"Позавчорашнє рішення Конституційного Суду може виявитися фатальним для ефективної роботи антикорупційних органів. Адже ми втрачаємо інструмент, який дає можливість швидко реагувати на усунення корупційних схем і ліквідовувати наслідки, які спричинені в (результаті – ред.) корупційних злочинів", - сказав Ситник.
За його словами, за період роботи НАБУ всього було анульовано 97 угод на загальну суму понад 6 мільярдів гривень.
"Частина цих коштів вже була повернута, для іншої частини створено передумови для їх повернення. Тому ці цифри яскраво говорять про те, який ефективний інструмент ми втрачаємо після рішення Конституційного суду України", - зазначив Ситник.
Також він заявив, що сама мотивація судового рішення з юридичної точки зору не витримує ніякої критики.
Нагадаємо, Конституційний суд України узаконив закупівлю державних підприємств за завищеними цінами та обмежив повноваження НАБУ.