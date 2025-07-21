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Системная поддержка и новая корпоративная культура: как МХП реализует программу для ветеранов

Киев • УНН

 • 386 просмотра

Компания МХП внедряет программу "МХП Рядом" для поддержки военных, ветеранов и их семей, включающую индивидуальное сопровождение, медицинскую, психологическую и правовую помощь. Исследование "Ветеранские инициативы" отметило эту программу как пример системной поддержки и формирования новой корпоративной культуры.

Системная поддержка и новая корпоративная культура: как МХП реализует программу для ветеранов

На днях в Украинском кризисном медиа-центре представили инфографическое исследование "Ветеранские инициативы. Ветеранские политики крупнейших компаний Украины", передает УНН.

Детали

Инициативу реализовало агентство Top Lead при содействии Министерства по делам ветеранов и Украинского ветеранского фонда.

Исследование стало практическим пособием для бизнеса по адаптации ветеранов на работе — оно содержит результаты опроса, успешные кейсы и советы от HR-экспертов и военных психологов.

Одним из ключевых кейсов исследования стала программа "МХП Рядом", которую реализует компания МХП для поддержки военных, ветеранов и их семей. Сейчас более 2800 сотрудников МХП служат в Силах обороны Украины, еще более 800 ветеранов вернулись к гражданской жизни. Для реализации работы программы в 2023 году был создан Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, с координаторами и экспертами, которые ежедневно оказывают индивидуальное сопровождение защитникам и семьям.

Среди лучших практик — подходы программы "МХП Рядом": индивидуальное сопровождение защитников и их семей, медицинская, психологическая и правовая поддержка, реинтеграция, помощь армии, переобучение и создание адаптированных рабочих мест.

Программа "МХП Рядом" создана как системный ответ на вызовы современности. Мы сознательно выбрали комплексный подход: сохранение рабочих мест, всесторонняя индивидуальная поддержка во время военной службы, качественное медицинское, психологическое и юридическое сопровождение на всех этапах, создание специальных рабочих мест и переобучение. Наша цель — обеспечить устойчивую опору для военных и ветеранов на всем пути: от службы до возвращения в гражданскую жизнь

- комментирует руководитель Центра взаимодействия с военными и ветеранами МХП Мария Мевша.

В исследовании "Ветеранские инициативы" также отмечены направления, расширяющие подходы компаний к поддержке ветеранов и их семей. Среди таких практик — инициативы МХП, которые компания реализует совместно со своим стратегическим партнером — Благотворительным фондом "МХП-Громаде".

Вместе с Украинским ветеранским фондом и Министерством по делам ветеранов внедряется грантовый конкурс "Стоит делать свое", который позволяет ветеранам и членам их семей создать или масштабировать собственный бизнес.

Также в рамках программы "МХП Рядом" воплощается конкурс "Время действовать, Неудержимые", который поддерживает создание адаптивных спортивных пространств в общинах. За время действия инициативы поддержали 35 проектов, которые обустраивают инклюзивные локации для физического восстановления.

Компания также способствует развитию профессиональной реабилитации. Новый проект "Восстановленные" направлен на развитие качественной реабилитации на местах. Речь идет не только об обновлении оборудования, но и о подготовке специалистов, развитии больниц и формировании эффективного взаимодействия между медицинскими командами.

Как отметили во время пресс-конференции, именно такие системные программы помогают формировать новую корпоративную культуру — ответственную, инклюзивную и устойчивую к вызовам времени. Опыт МХП может стать примером для других работодателей, которые работают над созданием достойных условий для ветеранов.

Это исследование — практический гид для компаний, которые хотят выстроить эффективную политику поддержки ветеранов. Мы собрали данные об инициативах крупнейших работодателей, дополнили их кейсами, советами специалистов и отзывами самих ветеранов. 83% крупнейших компаний уже внедряют такие меры — значит, мы движемся в правильном направлении. Наше исследование призвано усилить это движение: систематизировать опыт, показать действенные примеры и дать практические ориентиры для бизнеса

- комментирует CEO Top Lead Станислав Шум.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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