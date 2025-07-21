Системна підтримка й нова корпоративна культура: як МХП реалізує програму для ветеранів

Днями в Українському кризовому медіа-центрі презентували інфографічне дослідження "Ветеранські ініціативи. Ветеранські політики найбільших компаній України", передає УНН.

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Ініціативу реалізувала агенція Top Lead за сприяння Міністерства у справах ветеранів та Українського ветеранського фонду.

Дослідження стало практичним посібником для бізнесу з адаптації ветеранів на роботі — воно містить результати опитування, успішні кейси та поради від HR-експертів і військових психологів.

Одним із ключових кейсів дослідження стала програма "МХП Поруч", яку реалізує компанія МХП для підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Наразі понад 2800 співробітників МХП служать у Силах оборони України, ще понад 800 ветеранів повернулися до цивільного життя. Для реалізації роботи програми у 2023 році був створений Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, з координаторами та експертами які щодня надають індивідуальний супровід захисникам та родинам.

Серед найкращих практик — підходи програми "МХП Поруч": індивідуальний супровід захисників і їхніх родин, медична, психологічна та правова підтримка, реінтеграція, допомога армії, перенавчання та створення адаптованих робочих місць.

Програму "МХП Поруч" створено як системну відповідь на виклики сьогодення. Ми свідомо обрали комплексний підхід: збереження робочих місць, всебічна індивідуальна підтримка під час військової служби, якісний медичний, психологічний та юридичний супровід на всіх етапах, створення спеціальних робочих місць та перенавчання. Наша мета — забезпечити сталу опору для військових і ветеранів на всьому шляху: від служби до повернення у цивільне життя - коментує керівниця Центру взаємодії із військовими та ветеранами МХП Марія Мевша.

У дослідженні "Ветеранські ініціативи" також відзначено напрямки, що розширюють підходи компаній до підтримки ветеранів і їхніх родин. Серед таких практик — ініціативи МХП, які компанія реалізовує спільно зі своїм стратегічним партнером — Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Разом з Українським ветеранським фондом та Міністерством у справах ветеранів впроваджується грантовий конкурс "Варто робити своє", що дає змогу ветеранам і членам їхніх родин створити або масштабувати власний бізнес.

Також у межах програми "МХП Поруч" втілюється конкурс "Час діяти, Нестримні", що підтримує створення адаптивних спортивних просторів у громадах. За час дії ініціативи підтримали 35 проєктів, які облаштовують інклюзивні локацій для фізичного відновлення.

Компанія також сприяє розвитку професійної реабілітації. Новий проєкт "Відновлені" спрямований на розвиток якісної реабілітації на місцях. Йдеться не лише про оновлення обладнання, а й про підготовку фахівців, розвиток лікарень і формування ефективної взаємодії між медичними командами.

Як зазначили під час пресконференції, саме такі системні програми допомагають формувати нову корпоративну культуру — відповідальну, інклюзивну та стійку до викликів часу. Досвід МХП може стати прикладом для інших роботодавців, які працюють над створенням гідних умов для ветеранів.