Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя

Система "Шлях" и сайт Укртрансбезопасности заработали в штатном режиме после технического сбоя 25 января, сообщили в пятницу в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, пишет УНН.

Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Система "Шлях" и сайт Укртрансбезопасности работают в штатном режиме - сообщили в Укртрансбезопасности 26 января.

Напомним

25 января Укртрансбезопасность сообщала, что из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности.

Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем.

Справочно

Регистрация в системе "Шлях" необходима для пересечения границы водителями, перевозящими гуманитарные или медицинские грузы для Вооруженных сил, военных формирований или населения Украины.