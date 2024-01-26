Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя
Киев • УНН
Система "Шлях" и веб-сайт Укртрансбезопасности восстановили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
Система "Шлях" и сайт Укртрансбезопасности заработали в штатном режиме после технического сбоя 25 января, сообщили в пятницу в Государственной службе Украины по безопасности на транспорте, пишет УНН.
Вниманию международных автомобильных перевозчиков и водителей. Система "Шлях" и сайт Укртрансбезопасности работают в штатном режиме
Напомним
25 января Укртрансбезопасность сообщала, что из-за технического сбоя работы дата-центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности.
Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем.
Справочно
Регистрация в системе "Шлях" необходима для пересечения границы водителями, перевозящими гуманитарные или медицинские грузы для Вооруженных сил, военных формирований или населения Украины.
Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя
Система "Шлях" и веб-сайт Укртрансбезопасности восстановили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.
В Алабаме, впервые в мире, приговоренный к смертной казни был казнен с помощью газа азота
Кеннет Смит, 58-летний осужденный за убийство, стал первым человеком в мире, которого казнили в Алабаме путем вдыхания газа азота без седации. Этот беспрецедентный в мире метод вызвал критику, оппоненты сравнивают его с пытками и предупреждают о возможном вреде для других людей в комнате из-за возможной утечки газа.
НМТ-2024: стало известно когда состоится тестирование выпускников
УМТ будет содержать два блока: основной, в который войдут три обязательных учебных предмета, и дополнительный, содержащий задания по одному учебному предмету на выбор.
рф отвергает создание международной комиссии для установления причин падения Ил-76 - ГУР
россия отклоняет предложения о создании международной комиссии для расследования авиакатастрофы с самолетом Ил-76, упавшим 24 января в Белгородской области. Точные обстоятельства катастрофы остаются невыясненными.
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю
Судьи-взяточники 2023 года, которые вошли в историю.
Гуменюк объяснила, почему рф в последнее время не использует "Калибры"
Использование оккупантами ракет "Калибр" уменьшилось, возможно, из-за трудностей с обслуживанием после запуска. Также спикер сделала предположение, что тем, что ракетоносители находятся на дежурстве, но не применяется рф пытается "усыпить бдительность".
Франция передала Украине еще две реактивные системы залпового огня LRU в рамках "Коалиции артиллерии"
Франция поставила Украине еще две реактивные системы залпового огня LRU в рамках "Коалиции артиллерии". Это увеличивает общее количество французских систем в Украине.
За сутки россияне восемь раз обстреливали Донецкую область: есть раненые и разрушения
За прошедшие сутки оккупационные войска рф нанесли восемь по разным районам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов были ранены шесть человек и повреждены десятки домов.
На Луганщине оккупанты требуют от людей до 2026 года зарегистрировать оружие по российским правилам - Лысогор
Оккупационная администрация заблокировала Лисичанск и требует от жителей оккупированных территорий области зарегистрировать свое оружие до 1 января 2026 года. Несмотря на новые нормы, количество оружия на руках у населения останется для оккупантов неизвестным.
Трампа раскритиковали у республиканцев за попытку сорвать сделку по границе, от которой зависит помощь Украине. Тот отреагировал
Президент Трамп подвергся критике со стороны республиканцев, в частности Митта Ромни, за то, что он якобы подорвал пограничное соглашение с Мексикой, чтобы обвинить Байдена. Соглашение предусматривает продолжение помощи Украине. В ответ Трамп выступил за "идеальную" границу, даже если это приведет к временному закрытию.