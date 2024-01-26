Система "Шлях" відновила роботу після технічного збою
Київ • УНН
Система "Шлях" та веб-сайт Укртрансбезпеки відновили нормальну роботу після технічного збою 25 січня, повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.
Система "Шлях" та сайт Укртрансбезпеки запрацювали у штатному режимі після технічного збою 25 січня, повідомили у п'ятницю у Державній службі України з безпеки на транспорті, пише УНН.
До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Система "Шлях" та сайт Укртрансбезпеки працюють у штатному режимі
Нагадаємо
25 січня Укртрансбезпека повідомляла, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки.
Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека заявили про збій у роботі своїх IT-систем.
Довідково
Реєстрація в системі "Шлях" необхідна для перетину кордону водіями, що перевозять гуманітарні або медичні вантажі для Збройних сил, військових формувань чи населення України.