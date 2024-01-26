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Система "Шлях" відновила роботу після технічного збою

Київ • УНН

 • 28658 перегляди

Система "Шлях" та веб-сайт Укртрансбезпеки відновили нормальну роботу після технічного збою 25 січня, повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті.

Система "Шлях" та сайт Укртрансбезпеки запрацювали у штатному режимі після технічного збою 25 січня, повідомили у п'ятницю у Державній службі України з безпеки на транспорті, пише УНН.

До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Система "Шлях" та сайт Укртрансбезпеки працюють у штатному режимі

- повідомили в Укртрансбезпеці 26 січня.

Нагадаємо

25 січня Укртрансбезпека повідомляла, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки.

Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека заявили про збій у роботі своїх IT-систем.

Довідково

Реєстрація в системі "Шлях" необхідна для перетину кордону водіями, що перевозять гуманітарні або медичні вантажі для Збройних сил, військових формувань чи населення України.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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