Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах

Наиболее доступное для пациента звено системы здравоохранения – это аптека. Именно так считают в Европейском Союзе. Фармацевтическая группа ЕС – ассоциация, объединяющая фармацевтов из более чем 30 стран, в планах развития аптечного рынка на ближайшие годы делает ставку на повышение этой доступности и расширение сервисов. Украинский аптечный рынок тоже идет по этому пути, но ожидаемо, война внесла свои коррективы и стремительно развивающийся сегмент оказался буквально в зоне турбулентности, способствовали этому и регуляторные изменения, введенные властями, пишет УНН.

Много аптек и еще больше пробелов

От дома, в котором я живу, до ближайшей аптеки было почти три километра. И нет, речь не идет об отдаленном селе или горной местности, а об одном из крупных населенных пунктов столичной агломерации. Когда аптека наконец открылась в соседнем доме – без преувеличений обрадовались все, особенно пожилые люди и те, у кого нет собственного авто, ведь общественным транспортом тоже не наездишься. Поэтому, когда слышу, что аптеки у нас на каждом шагу, это вызывает у меня скептическую улыбку.

Нет, не на каждом. Даже не в каждом населенном пункте есть аптека. По данным Министерства здравоохранения Украины, в 89% украинских сел вообще нет стационарных аптек. В отчете, опубликованном в 2024 году Всемирной организацией здравоохранения, указывается, что только 22% электронных рецептов, выданных в селах, были реализованы в том же населенном пункте, где и выданы. Это означает, что в 78% случаев людям приходилось ехать за лекарствами в другой населенный пункт.

По состоянию на 2025 год в стране работает более 18 тысяч аптек — впечатляющая цифра. Но это 88% довоенного уровня, кроме того, это меньше, чем, например, в Испании, где работает более 22 тысяч аптек, или в Италии – более 20 тысяч. Конечно, количество населения в этих странах тоже больше, чем в Украине, но если посмотреть на показатель количества аптек на сто тысяч населения – наша страна тоже не является лидером. На пике своего развития – до начала полномасштабной войны – среднее количество аптечных точек на 100 тысяч населения составляло 23. Тогда как средний показатель в странах OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 38 стран мира из числа экономически развитых) составляет 28 аптек (и это только расположенные вне медицинских учреждений). Количество фармацевтов в большинстве этих стран тоже превышает украинские показатели.

Так является ли в Украине аптека самым доступным звеном системы здравоохранения?

Есть над чем работать

Если в больших городах, учитывая большее количество и плотность населения и более высокую покупательную способность, аптек и вправду относительно много, то в малых населенных пунктах, как мы уже выяснили, часто их вообще нет. И вот над этим надо работать, ведь доступность лекарств – жизненно необходимый фактор. Но не забывайте, что аптека это и о бизнесе, и работать в убыток никто не будет даже просто потому, что не вытянет содержание. А аптека в селе или на прифронтовых территориях, где еще и постоянный риск прилетов, не принесет прибыли. Вытянуть на своих плечах это могли крупные аптечные сети, однако, введенные в этом году правила регулирования фармацевтического рынка фактически перечеркнули эту возможность. Аптеки были лишены права заключать с производителями соглашения на оказание маркетинговых услуг, а это превратило даже прибыльные аптечные пункты в значительно менее доходные. А аптечные ФОПы вообще оказались на грани вымирания, ведь и не имели такого запаса прочности как сети.

В таких условиях, самое доступное звено системы здравоохранения, стало для многих почти недостижимым.

Исправить ситуацию могло бы возвращение маркетинговых соглашений и вообще либерализация аптечного рынка. К этому, кстати, тяготеют и многие развитые страны. В последнее время много говорили об усилении контроля над этим сегментом и приводили в пример страны ЕС, однако, несмотря на существование там некоторых правил и ограничений, рынок в целом скорее саморегулируемый. И большое количество аптек никого не пугает, ведь имеет ряд преимуществ.

Система преимуществ

Очевидное преимущество значительного количества аптек – повышение физической доступности лекарств. Конечно, здесь должен еще работать фактор более равномерного географического распределения аптечных пунктов по всей территории страны. И этот вопрос постепенно решался, ведь аптечные сети все чаще открывали точки в отдаленных регионах, а некоторые, кроме того, запускали мобильные аптечные пункты, хорошо зарекомендовавшие себя на прифронтовых территориях. Но, как уже упоминалось выше, отмена маркетинговых договоров негативно повлияла на эту тенденцию. И новые аптеки в малых и отдаленных населенных пунктах перестали открываться, а мобильные аптеки вообще пришлось частично свернуть. Кстати, говоря о местностях без аптек, следует упомянуть о еще одной украинской особенности сегодняшнего дня – уничтожении аптек врагом. А восстановление – это время и деньги. Далеко не каждый бизнес может позволить себе восстановить разрушенное, а тем более на территории, где уверенность в том, что завтра здесь будет стоять аптека, а не пожарище после прилета, довольно призрачна.

Высокая конкуренция способствует еще ряду преимуществ для потребителя – более широкий ассортимент, лучший сервис, скидки, программы лояльности. Все эти преимущества востребованы среди потребителей – кому-то нужны редкие препараты, кому-то возможность сэкономить, другому – онлайн-бронирование, а еще кто-то уже давно подружился с фармацевтом в ближайшей аптеке, потому что тот знает его "как всегда".

Много удобных и функциональных сервисов, высокие стандарты обслуживания, акции и возможность получить рядом с домом лекарства, которые есть на складе в другом конце страны – являются продуктами конкуренции, особенно аптечных сетей, которые имеют налаженные контакты с производителями и дистрибьюторами, продуманную логистику, разрабатывают и внедряют инновационные электронные сервисы и обучение персонала. Но и малые сети или даже одиночные аптеки имеют свои плюсы для клиентов – они могут лучше учитывать местные особенности и спрос.

Все это, с возможностью обеспечивать для потребителя доступ к программам вроде отечественной "Доступные лекарства" способствует не просто возможности быстрого получения лекарств, а повышает общий уровень общественного здоровья.

Экономический аспект

Любой бизнес это не только о прибыли, но и о налогах. А это уже преимущество для государства и преимущество немалое - так, юридические лица и физические лица предприниматели, занимающиеся розничной торговлей лекарств в аптеках, в 2024 году уплатили в бюджет около 5,4 миллиарда гривен налогов. Конечно, львиная доля принадлежит сетям, но ведь ФОПы – это развитие малого предпринимательства, повышение самозанятости населения, экономической активности и как следствие улучшение благосостояния.

Значительное количество аптек – это большое количество рабочих мест, а еще мультипликативный эффект, распространяющийся на другие отрасли экономики: от производства и транспортировки лекарств, до ИТ и образования, от аренды недвижимости до влияния на развитие сектора общественного здоровья. Это развитие нового сегмента фармацевтического рынка – внедрение аптечными сетями собственных торговых марок, более низкую цену на которые удается удерживать через дистрибьютора больших объемов или с помощью контрактного производства.

А еще это о социальной ответственности – участие не только в государственных программах обеспечения доступности лекарств, но и постоянный поиск новых инструментов для повышения ценовой доступности лекарств, а в украинских реалиях это запуск мобильных аптек, поддержка врачей, помощь ВПЛ и военным. Все это тоже имеет мультипликативный эффект, который в высшем своем проявлении является сохранением жизни. А в экономическом измерении стимулированием спроса и поддержкой социально-экономической активности населения даже в условиях сложных вызовов.

Так что не надо бояться большого количества аптек – надо дать рынку развиваться, лишь стимулируя возможность удовлетворять спрос и потребности потребителей. По меньшей мере одна аптека обязательно должна быть неподалеку от вашего дома, а лучше, чтобы и возле работы тоже.