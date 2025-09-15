Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах

$41.310.00
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
05:44 • 16455 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 17079 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 19134 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 26930 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 51213 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 69985 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104405 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86436 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84627 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 47060 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
5.1м/с
44%
754мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 15613 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 10832 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 12963 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы03:58 • 6454 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 14452 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 1766 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 4640 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 16459 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 17043 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 95574 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Руслан Кравченко
Ким Чен Ын
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Румыния
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 2968 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 4876 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22361 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29016 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78059 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах

Киев • УНН

 • 1766 просмотра

В Украине на 100 тысяч населения приходится 23 аптеки, тогда как в странах ОЭСР – 28. Отмена маркетинговых соглашений негативно повлияла на развитие аптечной сети, особенно в сельской местности.

Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах

Наиболее доступное для пациента звено системы здравоохранения – это аптека. Именно так считают в Европейском Союзе. Фармацевтическая группа ЕС – ассоциация, объединяющая фармацевтов из более чем 30 стран, в планах развития аптечного рынка на ближайшие годы делает ставку на повышение этой доступности и расширение сервисов. Украинский аптечный рынок тоже идет по этому пути, но ожидаемо, война внесла свои коррективы и стремительно развивающийся сегмент оказался буквально в зоне турбулентности, способствовали этому и регуляторные изменения, введенные властями, пишет УНН.  

Много аптек и еще больше пробелов

От дома, в котором я живу, до ближайшей аптеки было почти три километра. И нет, речь не идет об отдаленном селе или горной местности, а об одном из крупных населенных пунктов столичной агломерации. Когда аптека наконец открылась в соседнем доме – без преувеличений обрадовались все, особенно пожилые люди и те, у кого нет собственного авто, ведь общественным транспортом тоже не наездишься. Поэтому, когда слышу, что аптеки у нас на каждом шагу, это вызывает у меня скептическую улыбку.

Нет, не на каждом. Даже не в каждом населенном пункте есть аптека. По данным Министерства здравоохранения Украины, в 89% украинских сел вообще нет стационарных аптек. В отчете, опубликованном в 2024 году Всемирной организацией здравоохранения, указывается, что только 22% электронных рецептов, выданных в селах, были реализованы в том же населенном пункте, где и выданы. Это означает, что в 78% случаев людям приходилось ехать за лекарствами в другой населенный пункт. 

По состоянию на 2025 год в стране работает более 18 тысяч аптек — впечатляющая цифра. Но это 88% довоенного уровня, кроме того, это меньше, чем, например, в Испании, где работает более 22 тысяч аптек, или в Италии – более 20 тысяч. Конечно, количество населения в этих странах тоже больше, чем в Украине, но если посмотреть на показатель количества аптек на сто тысяч населения – наша страна тоже не является лидером.  На пике своего развития – до начала полномасштабной войны – среднее количество аптечных точек на 100 тысяч населения составляло 23. Тогда как средний показатель в странах OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 38 стран мира из числа экономически развитых) составляет 28 аптек (и это только расположенные вне медицинских учреждений). Количество фармацевтов в большинстве этих стран тоже превышает украинские показатели.

Так является ли в Украине аптека самым доступным звеном системы здравоохранения?

Есть над чем работать

Если в больших городах, учитывая большее количество и плотность населения и более высокую покупательную способность, аптек и вправду относительно много, то в малых населенных пунктах, как мы уже выяснили, часто их вообще нет. И вот над этим надо работать, ведь доступность лекарств – жизненно необходимый фактор. Но не забывайте, что аптека это и о бизнесе, и работать в убыток никто не будет даже просто потому, что не вытянет содержание. А аптека в селе или на прифронтовых территориях, где еще и постоянный риск прилетов, не принесет прибыли. Вытянуть на своих плечах это могли крупные аптечные сети, однако, введенные в этом году правила регулирования фармацевтического рынка фактически перечеркнули эту возможность. Аптеки были лишены права заключать с производителями соглашения на оказание маркетинговых услуг, а это превратило даже прибыльные аптечные пункты в значительно менее доходные. А аптечные ФОПы вообще оказались на грани вымирания, ведь и не имели такого запаса прочности как сети.

В таких условиях, самое доступное звено системы здравоохранения, стало для многих почти недостижимым.

Исправить ситуацию могло бы возвращение маркетинговых соглашений и вообще либерализация аптечного рынка. К этому, кстати, тяготеют и многие развитые страны. В последнее время много говорили об усилении контроля над этим сегментом и приводили в пример страны ЕС, однако, несмотря на существование там некоторых правил и ограничений, рынок в целом скорее саморегулируемый. И большое количество аптек никого не пугает, ведь имеет ряд преимуществ.

Система преимуществ

Очевидное преимущество значительного количества аптек – повышение физической доступности лекарств. Конечно, здесь должен еще работать фактор более равномерного географического распределения аптечных пунктов по всей территории страны.  И этот вопрос постепенно решался, ведь аптечные сети все чаще открывали точки в отдаленных регионах, а некоторые, кроме того, запускали мобильные аптечные пункты, хорошо зарекомендовавшие себя на прифронтовых территориях. Но, как уже упоминалось выше, отмена маркетинговых договоров негативно повлияла на эту тенденцию. И новые аптеки в малых и отдаленных населенных пунктах перестали открываться, а мобильные аптеки вообще пришлось частично свернуть. Кстати, говоря о местностях без аптек, следует упомянуть о еще одной украинской особенности сегодняшнего дня – уничтожении аптек врагом. А восстановление – это время и деньги. Далеко не каждый бизнес может позволить себе восстановить разрушенное, а тем более на территории, где уверенность в том, что завтра здесь будет стоять аптека, а не пожарище после прилета, довольно призрачна.

Высокая конкуренция способствует еще ряду преимуществ для потребителя – более широкий ассортимент, лучший сервис, скидки, программы лояльности. Все эти преимущества востребованы среди потребителей – кому-то нужны редкие препараты, кому-то возможность сэкономить, другому – онлайн-бронирование, а еще кто-то уже давно подружился с фармацевтом в ближайшей аптеке, потому что тот знает его "как всегда".

Много удобных и функциональных сервисов, высокие стандарты обслуживания, акции и возможность получить рядом с домом лекарства, которые есть на складе в другом конце страны – являются продуктами конкуренции, особенно аптечных сетей, которые имеют налаженные контакты с производителями и дистрибьюторами, продуманную логистику, разрабатывают и внедряют инновационные электронные сервисы и обучение персонала.  Но и малые сети или даже одиночные аптеки имеют свои плюсы для клиентов – они могут лучше учитывать местные особенности и спрос.

Все это, с возможностью обеспечивать для потребителя доступ к программам вроде отечественной "Доступные лекарства" способствует не просто возможности быстрого получения лекарств, а повышает общий уровень общественного здоровья.  

Экономический аспект

Любой бизнес это не только о прибыли, но и о налогах. А это уже преимущество для государства и преимущество немалое - так, юридические лица и физические лица предприниматели, занимающиеся розничной торговлей лекарств в аптеках, в 2024 году уплатили в бюджет около 5,4 миллиарда гривен налогов.  Конечно, львиная доля принадлежит сетям, но ведь ФОПы – это развитие малого предпринимательства, повышение самозанятости населения, экономической активности и как следствие улучшение благосостояния.

Значительное количество аптек – это большое количество рабочих мест, а еще мультипликативный эффект, распространяющийся на другие отрасли экономики: от производства и транспортировки лекарств, до ИТ и образования, от аренды недвижимости до влияния на развитие сектора общественного здоровья. Это развитие нового сегмента фармацевтического рынка – внедрение аптечными сетями собственных торговых марок, более низкую цену на которые удается удерживать через дистрибьютора больших объемов или с помощью контрактного производства.

А еще это о социальной ответственности – участие не только в государственных программах обеспечения доступности лекарств, но и постоянный поиск новых инструментов для повышения ценовой доступности лекарств, а в украинских реалиях это запуск мобильных аптек, поддержка врачей, помощь ВПЛ и военным. Все это тоже имеет мультипликативный эффект, который в высшем своем проявлении является сохранением жизни. А в экономическом измерении стимулированием спроса и поддержкой социально-экономической активности населения даже в условиях сложных вызовов.

Так что не надо бояться большого количества аптек – надо дать рынку развиваться, лишь стимулируя возможность удовлетворять спрос и потребности потребителей. По меньшей мере одна аптека обязательно должна быть неподалеку от вашего дома, а лучше, чтобы и возле работы тоже.

Лилия Подоляк

ЭкономикаЗдоровьепубликации
Аптека
благотворительность
Всемирная организация здравоохранения
Европейский Союз
Италия
Испания
Украина