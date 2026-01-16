$43.180.08
Сыру фета грозит дефицит из-за оспы овец в Греции - Politico

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Греческие фермеры умоляют о вакцинах против оспы овец, которые Брюссель предлагает бесплатно, но правительство Афин отказывается, предпочитая забой инфицированных животных. Это решение угрожает производству сыра фета, поскольку уже забито более 470 000 овец и коз.

Греческие фермеры умоляют о вакцинах, чтобы спасти свои стада от оспы овец, а Брюссель предлагает их бесплатно. Но правительство Афин их не хочет, предпочитая забивать инфицированных животных. Это очень плохие новости для любителей сыра фета, и животноводы говорят, что цены уже выросли и продолжат расти весной, когда дефицит станет очевидным, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Оспа овец настолько заразна, что глобальные правила сельского хозяйства требуют немедленного забоя целых стад после обнаружения даже одного случая. С момента обнаружения первого случая в северном регионе Греции в 2024 году власти забили более 470 000 овец и коз и закрыли около 2500 ферм по всей стране.

Животноводческая отрасль страны сейчас на грани краха, что ставит под угрозу торговую марку белого сыра, в который производители вливают 80 процентов овечьего и козьего молока страны.

Если не будет немедленной реакции, сыр фета станет предметом роскоши

- сказала Васо Фасула, овцевод в сельскохозяйственном районе Греции Фессалии, которая заперла свои 2500 овец, чтобы защитить их от заражения.

Альтернатива всем этим убийствам: вакцины, которые можно получить бесплатно в Брюсселе.

"Вакцинация - единственная дополнительная мера, которая может остановить возникновение новых вспышек, ограничить дальнейшее распространение на остальную Грецию и уменьшить количество животных, которых нужно убить", - написал в прошлом году еврокомиссар по вопросам защиты животных Оливер Варгеи в Афины.

Однако правительство страны, как указано, неоднократно отклоняло этот вариант, ссылаясь на значительные финансовые последствия и ущерб для экспорта. Этот отказ от широкомасштабных профилактических мер разозлил фермеров и подпитывает дальнейшую напряженность с Брюсселем из-за скандала с субсидиями для сельского хозяйства, одновременно ставя под угрозу один из самых известных экспортных товаров Греции.

Фермеры и животноводы блокируют национальные автомагистрали по всей стране в течение последних 40 дней в рамках одной из крупнейших мобилизаций, которые страна пережила за последние годы. Массовая вакцинация является одним из их требований, и они заявили, что не покинут блокпосты, пока не начнется кампания по вакцинации.

Критики утверждают, что за отказом правительства от вакцинации стоят не только ошибочные приоритеты, но и сокрытие коррупции.

Вакцины против оспы овец будут бесплатными, но, тем не менее, они будут дорого стоить, пишет издание.

Министр сельского хозяйства Греции Константинос Циарас заявил, что общенациональная инициатива по вакцинации приведет к тому, что Греция будет классифицирована как страна, где оспа овец является эндемичной. Это может поставить под угрозу экспорт, учитывая отчаянное стремление других стран сдержать распространение вируса за пределами своих границ. "Наши ученые четко высказываются, - сказал Циарас в октябре. - Они не рекомендуют вакцинацию. Фермеры находятся в затруднительном положении, но мы ничего не можем сделать, кроме как следовать научным рекомендациям".

Хотя декларация об оспе овец означает ограничения на экспорт животных – вирус может жить в шерсти до шести месяцев – поставки обработанных молочных продуктов, таких как сыр фета, пострадают меньше, отмечает издание.

Торговая марка "соленый, белый, рассыпчатый деликатес" – защищенное обозначение происхождения в ЕС – является основным экономическим двигателем. Греция ежегодно производит более 97 000 тонн феты, более двух третей которой экспортируется. В 2024 году страна получила рекордные 785 миллионов евро от продажи феты.

Животноводы говорят, что цена на сыр фета уже значительно выросла и вырастет еще больше весной, когда дефицит станет очевидным. (Сыр фета, который сейчас есть на рынке, производится из молока предыдущих месяцев)

- говорится в публикации.

Однако правительство, как отмечается, решительно выступает против прививок скота.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираАгроновости
Животные
Бренд
Мобилизация
Европейский Союз
Греция