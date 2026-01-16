Сиру фета загрожує дефіцит через овечу віспу у Греції - Politico

Грецькі фермери благають про вакцини, щоб врятувати свої отари від віспи овець, а Брюссель пропонує їх безплатно. Але уряд Афін їх не хоче, воліючи забити інфікованих тварин. Це все дуже погані новини для шанувальників сиру фета, і тваринники кажуть, що ціни вже виросли і продовжать рости навесні, коли дефіцит стане очевидним, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Віспа овець настільки заразна, що глобальні правила сільського господарства вимагають негайного забою цілих стад після виявлення навіть одного випадку. З моменту виявлення першого випадку в північному регіоні Греції у 2024 році влада забила понад 470 000 овець і кіз та закрила близько 2500 ферм по всій країні.

Тваринницька галузь країни зараз на межі краху, що ставить під загрозу торгову марку білого сиру, у який виробники вливають 80 відсотків овечого та козячого молока країни.

Якщо не буде негайної реакції, сир фета стане предметом розкоші - сказала Васо Фасула, чабанка в сільськогосподарському районі Греції Фессалії, яка замкнула свої 2500 овець, щоб захистити їх від зараження.

Альтернатива всім цим убивствам: вакцини, які можна отримати безплатно в Брюсселі.

"Вакцинація - єдиний додатковий захід, який може зупинити виникнення нових спалахів, обмежити подальше поширення на решту Греції та зменшити кількість тварин, яких потрібно вбити", - написав минулого року єврокомісар з питань захисту тварин Олівер Варгеї до Афін.

Однак уряд країни, як вказано, неодноразово відхиляв цей варіант, посилаючись на значні фінансові наслідки та шкоду для експорту. Ця відмова від широкомасштабних профілактичних заходів розлютила фермерів і підживлює подальшу напруженість з Брюсселем через скандал із субсидіями для сільського господарства, водночас ставлячи під загрозу один із найвідоміших експортних товарів Греції.

Фермери та тваринники блокують національні автомагістралі по всій країні протягом останніх 40 днів в межах однієї з найбільших мобілізацій, які країна пережила за останні роки. Масова вакцинація є однією з їхніх вимог, і вони заявили, що не залишать блокпости, доки не розпочнеться кампанія з вакцинації.

Критики стверджують, що за відмовою уряду від вакцинації стоять не лише хибні пріоритети, а й приховування корупції.

Вакцини проти віспи овець будуть безплатними, але, тим не менш, вони будуть дорого коштувати, пише видання.

Міністр сільського господарства Греції Константінос Ціарас заявив, що загальнонаціональна ініціатива щодо вакцинації призведе до того, що Греція буде класифікована як країна, де віспа овець є ендемічною. Це може поставити під загрозу експорт, враховуючи відчайдушне прагнення інших країн стримати поширення вірусу за межами своїх кордонів. "Наші вчені чітко висловлюються, - сказав Ціарас у жовтні. - Вони не рекомендують вакцинацію. Фермери перебувають у скрутному становищі, але ми нічого не можемо зробити, окрім як дотримуватися наукових рекомендацій".

Хоча декларація про віспу овець означає обмеження на експорт тварин – вірус може жити у вовні до шести місяців – поставки оброблених молочних продуктів, таких як сир фета, постраждають менше, зазначає видання.

Торгова марка "солоний, білий, розсипчастий делікатес" – захищене позначення походження в ЄС – є основним економічним рушієм. Греція щорічно виробляє понад 97 000 тонн фети, понад дві третини якої експортується. У 2024 році країна отримала рекордні 785 мільйонів євро від продажу фети.

Тваринники кажуть, що ціна на сир фета вже значно зросла і зросте ще більше навесні, коли дефіцит стане очевидним. (Сир фета, який зараз є на ринку, виробляється з молока попередніх місяців) - ідеться у публікації.

Однак уряд, як зазначається, рішуче виступає проти щеплень худоби.