Сырский показал, как воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клещеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клищеевку в Донецкой области, передает УНН.
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“Воины 80-й бригады ДШВ показали освобождение Клещеевки”, — подписал видео Сырский в Telegram.
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17 сентября Силы обороны Украины освободили Клищеевку на Донетчине, что в семи километрах от Бахмута.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что освобождение Клищеевки на Донетчине создало для ВСУ плацдарм, который позволит продолжать развивать наступательные действия и освобождать украинскую землю от оккупантов.