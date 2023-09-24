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Сырский показал, как воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клещеевку

Сырский показал, как воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клещеевку

Киев • УНН

 • 86342 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские воины 80-й бригады ДШВ освобождали Клищеевку в Донецкой области, передает УНН.

Цитата

“Воины 80-й бригады ДШВ показали освобождение Клещеевки”, — подписал видео Сырский в Telegram.

Дополнение

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клищеевку на Донетчине, что в семи километрах от Бахмута.

Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что освобождение Клищеевки на Донетчине создало для ВСУ плацдарм, который позволит продолжать развивать наступательные действия и освобождать украинскую землю от оккупантов.

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