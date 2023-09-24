Сирський показав, як воїни 80-ї бригади ДШВ звільняли Кліщіївку

Цитата

“Воїни 80-ї бригади ДШВ показали звільнення Кліщіївки”, — підписав відео Сирський у Telegram.

Доповнення

17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв, що звільнення Кліщіївки на Донеччині створило для ЗСУ плацдарм, який дозволить продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти українську землю від окупантів.