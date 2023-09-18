Звільнення Кліщіївки забезпечить контроль важливих логістичних маршрутів – речник Східного угруповання військ

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"Завдяки героїчним відважним діям наших захисників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють", населений пункт Кліщіївка сьогодні (17 вересня — ред.) офіційно звільнено від окупантів. Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії з розмінування в тому числі", — сказав Євлаш.

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За його словами, звільнення Кліщіївки дасть українським підрозділам у першу чергу контроль за логістичними маршрутами, якими армія РФ забезпечує постачання міста Бахмут озброєнням.

"Окрім цього, це глибина флангів, зокрема, його південного флангу, що дозволяє нам надалі зручніше просуватися у глибину порядків противника і наносити більш точні та глибші вогневі удари, з використанням різних артилерійських систем", – пояснив Євлаш.

Він зауважив, що в цьому районі тривають інтенсивні бої поблизу залізничної колії.

Нагадаємо

17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута.

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