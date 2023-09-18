Звільнення Кліщіївки забезпечить контроль важливих логістичних маршрутів – речник Східного угруповання військ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Звільнення Кліщіївки на Донеччині створило для ЗСУ плацдарм, який дозволить продовжувати розвивати наступальні дії та звільняти українську землю від окупантів. Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає УНН.
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"Завдяки героїчним відважним діям наших захисників 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об’єднаної штурмової бригади Нацполіції України "Лють", населений пункт Кліщіївка сьогодні (17 вересня — ред.) офіційно звільнено від окупантів. Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії з розмінування в тому числі", — сказав Євлаш.
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За його словами, звільнення Кліщіївки дасть українським підрозділам у першу чергу контроль за логістичними маршрутами, якими армія РФ забезпечує постачання міста Бахмут озброєнням.
"Окрім цього, це глибина флангів, зокрема, його південного флангу, що дозволяє нам надалі зручніше просуватися у глибину порядків противника і наносити більш точні та глибші вогневі удари, з використанням різних артилерійських систем", – пояснив Євлаш.
Він зауважив, що в цьому районі тривають інтенсивні бої поблизу залізничної колії.
Нагадаємо
17 вересня Сили оборони України звільнили Кліщіївку на Донеччині, що за сім кілометрів від Бахмута.
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