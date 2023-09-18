Освобождение Клищеевки обеспечит контроль важных логистических маршрутов - спикер Восточной группировки войск

Цитата

"Благодаря героическим отважным действиям наших защитников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады Нацполиции Украины "Ярость", населенный пункт Клещеевка сегодня (17 сентября — ред.) официально освобожден от оккупантов. Наши защитники продолжают закрепляться на местности и проводят стабилизационные действия по разминированию в том числе", — сказал Евлаш.

Детали

По его словам, освобождение Клещеевки даст украинским подразделениям в первую очередь контроль за логистическими маршрутами, по которым армия РФ обеспечивает снабжение города Бахмут вооружением.

"Кроме этого, это глубина флангов, в частности, его южного фланга, что позволяет нам в дальнейшем удобнее продвигаться в глубину порядков противника и наносить более точные и глубокие огневые удары, с использованием различных артиллерийских систем", – пояснил Евлаш.

Он отметил, что в этом районе продолжаются интенсивные бои вблизи железнодорожного пути.

Напомним

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клещеевку в Донецкой области, что в семи километрах от Бахмута.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Клещеевка! Молодцы" - Зеленский поблагодарил воинов, которые освобождают территории в районе Бахмута