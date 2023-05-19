Сырский показал работу штурмовой бригады на Бахмутском направлении: "удалось выбить россиян с позиций"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал видео работы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. При этом отметив, что украинским защитникам удалось выбить россиян и закрепиться на выгодных позициях, пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram Сырского.
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"Работа 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах", - прокомментировал видео Командующий Сухопутных войск ВСУ.
Дополнение
Ранее Сырский продемонстрировал видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на Бахмутском направлении.
Напомним
По информации аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак украинских защитников.