Сырский показал работу штурмовой бригады на Бахмутском направлении: "удалось выбить россиян с позиций"

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"Работа 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении. Благодаря мастерству и мужеству героев, удалось выбить россиян с позиций и закрепиться на выгодных рубежах", - прокомментировал видео Командующий Сухопутных войск ВСУ.

Дополнение

Ранее Сырский продемонстрировал видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" на Бахмутском направлении.

Напомним

По информации аналитиков Института изучения войны, российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак украинских защитников.