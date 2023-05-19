Сирський показав роботу штурмової бригади на Бахмутському напрямку: "вдалося вибити росіян з позицій"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. При цьому зазначивши, що українським захисникам вдалося вибити росіян та закріпитися на вигідних позиціях, пише УНН з посиланням на повідомлення у Telegram Сирського.
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"Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах", - прокоментував відео Командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Доповнення
Раніше Сирський продемонстрував відео штурмових дій одного зі спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо
За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак українських захисників.