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Сирський показав роботу штурмової бригади на Бахмутському напрямку: "вдалося вибити росіян з позицій"

Сирський показав роботу штурмової бригади на Бахмутському напрямку: "вдалося вибити росіян з позицій"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський опублікував відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. При цьому зазначивши, що українським захисникам вдалося вибити росіян та закріпитися на вигідних позиціях, пише УНН з посиланням на повідомлення у Telegram Сирського.

Цитата

"Робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв, вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах", - прокоментував відео Командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Доповнення

Раніше Сирський продемонстрував відео штурмових дій одного зі спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак українських захисників.

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