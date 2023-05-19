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Контрнаступальні дії тривають: Сирський показав відео роботи Сил оборони на Бахмутському напрямку

Контрнаступальні дії тривають: Сирський показав відео роботи Сил оборони на Бахмутському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський опублікував в Telegram відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку, зауваживши, що контранступальні дії продовжуються, пише УНН.

Цитата

"Бахмутський напрямок. Контрнаступальні дії Сил оборони продовжуються. Це відео штурмових дій одного з спецпідрозділів 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Професійна робота наших героїв", - прокоментував відео генерал-полковник.

Доповнення

Російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак українських захисників, повідомляє Інститут вивчення війни. Сили оборони на Бахмутському напрямку продовжують просуватися на флангах, за минулу добу вдалося пройти на відстань від 150 до 1700 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону 18 травня.

ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута, повідомила того ж дня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, у передмісті Бахмута на півдні протягом дня йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. На окремих ділянках війська ЗСУ просунулись на 1 км.

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