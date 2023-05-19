Контрнаступательные действия продолжаются: Сырский показал видео работы Сил обороны на Бахмутском направлении

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"Бахмутское направление. Контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются. Это видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Профессиональная работа наших героев", - прокомментировал видео генерал-полковник.

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Российские оккупанты теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак украинских защитников, сообщает Институт изучения войны. Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают продвигаться на флангах, за минувшие сутки удалось пройти на расстояние от 150 до 1700 метров, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона 18 мая.

ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута, сообщила в тот же день заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в пригороде Бахмута на юге в течение дня шли ожесточенные бои. Противник переходил в наступление и пытался вернуть утраченные территории, но понес потери и не смог выполнить свои задачи. На отдельных участках войска ВСУ продвинулись на 1 км.

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