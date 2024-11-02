Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения рф

Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в субботу в Telegram, передает УНН.

Сырский сделал заявление во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба страны генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения