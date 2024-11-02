Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала вторжения рф
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об одном из самых масштабных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Ситуация на фронте остается сложной, украинские подразделения нуждаются в постоянном обновлении ресурсов.
Вооруженные силы Украины сейчас сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в субботу в Telegram, передает УНН.
Сырский сделал заявление во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба страны генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.
Проинформировал чешских коллег о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения
Главком ВСУ отметил, что Чехия является преданным союзником Украины и стала инициатором ряда критически важных инициатив, среди которых стоит отметить коалицию по развитию возможностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационной коалиции и коалиции интегрированной системы ПВО/ПРО.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты на востоке продавливают Силы обороны из-за того, что они забрасывают украинскую сторону своими трупами.