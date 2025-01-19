Сирский встретился с начальницей Штаба обороны ВС Канады: что обсуждали
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский провел встречу с начальницей Штаба обороны ВС Канады Дженни Кариньян. Обсудили ситуацию на фронте, потребности ВСУ и сотрудничество в военной подготовке.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальницей Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Дженни Кариньян. Он ознакомил канадскую коллегу с оперативной ситуацией на фронте, актуальными вызовами безопасности и потребностями украинской армии, пишет УНН.
Имел честь приветствовать в Украине начальницу Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Дженни Кариньян. Во время разговора проинформировал канадскую коллегу об оперативной ситуации на линии фронта, ознакомил с актуальной обстановкой безопасности в Украине и потребностями Вооруженных Сил в вооружении и военной технике
Он сообщил, что они подробно обсудили повышение возможностей украинской противовоздушной и противоракетной обороны, учитывая ракетно-авиационные удары противника по объектам критической инфраструктуры, ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса и жилому сектору Украины в контексте достижения преимущества над врагом и расширения возможностей противовоздушной обороны.
Вооруженные Силы Украины высоко ценят вклад Канады в деятельность Коалиций по развитию беспилотных систем, воздушных сил, бронетанковой техники и информационных технологий. Отдельно отметил результативность военно-тренировочной миссии Вооруженных Сил Канады UNIFIER, которая за десять лет своей деятельности подготовила почти 43 тысячи военнослужащих Вооруженных Сил Украины,
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что издал распоряжение о запрете перевода высококвалифицированных специалистов Воздушных Сил, которые занимаются обслуживанием самолетов, в другие подразделения.