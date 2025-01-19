Сирский встретился с начальницей Штаба обороны ВС Канады: что обсуждали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальницей Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом Дженни Кариньян. Он ознакомил канадскую коллегу с оперативной ситуацией на фронте, актуальными вызовами безопасности и потребностями украинской армии, пишет УНН.

Имел честь приветствовать в Украине начальницу Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генерала Дженни Кариньян. Во время разговора проинформировал канадскую коллегу об оперативной ситуации на линии фронта, ознакомил с актуальной обстановкой безопасности в Украине и потребностями Вооруженных Сил в вооружении и военной технике