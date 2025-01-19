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Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади: що обговорювали

Київ • УНН

 • 43890 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Дженні Каріньян. Обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та співпрацю у військовій підготовці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян. Він ознайомив канадську колегу з оперативною ситуацією на фронті, актуальними безпековими викликами та потребами української армії, пише УНН.

Мав честь вітати в Україні начальницю Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян. Під час розмови поінформував канадську колегу щодо оперативної ситуації на лінії фронту, ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці

- написав Сирський.

Він повідомив, що вони детально обговорили підвищення спроможностей української протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони. 

Збройні Сили України високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій. Окремо відзначив результативність військово-тренувальної місії Збройних Сил Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України,

- додав він.

Нагадаємо 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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