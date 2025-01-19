Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони ЗС Канади: що обговорювали
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів зустріч з начальницею Штабу оборони ЗС Канади Дженні Каріньян. Обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та співпрацю у військовій підготовці.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з начальницею Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян. Він ознайомив канадську колегу з оперативною ситуацією на фронті, актуальними безпековими викликами та потребами української армії, пише УНН.
Мав честь вітати в Україні начальницю Штабу оборони Збройних Сил Канади генерала Дженні Каріньян. Під час розмови поінформував канадську колегу щодо оперативної ситуації на лінії фронту, ознайомив із актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці
Він повідомив, що вони детально обговорили підвищення спроможностей української протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони.
Збройні Сили України високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій. Окремо відзначив результативність військово-тренувальної місії Збройних Сил Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України,
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що видав розпорядження про заборону переведення висококваліфікованих спеціалістів Повітряних Сил, які займаються обслуговуванням літаків, до інших підрозділів.