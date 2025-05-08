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Сирский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом: Зло можно победить только в решительном единстве демократических наций

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Главнокомандующий ВСУ поздравил с Днем памяти и победы над нацизмом, подчеркнув важность единства против агрессора. Он напомнил о вкладе Украины в мир и ее борьбе против современных тиранов.

Сирский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом: Зло можно победить только в решительном единстве демократических наций

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поздравил с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что нельзя заигрывать с агрессором. Зло можно победить только в решительном единстве всех демократических наций, передает УНН.

80 лет назад, 8 мая 1945-го, в берлинском предместье Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха, завершивший Вторую мировую войну в Европе. Восьмое мая, День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов, – это не о громком пафосном празднике. Это о тишине. О боли. Об осознании цены свободы и мира

говорится в заметке.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что жертвами нацизма в Европе стали 45 миллионов человек, из них – более 8 миллионов украинцев.

Почти каждый четвертый. Военные. Гражданские. Дети. Более 7 миллионов украинцев сражались в составе армий антигитлеровской коалиции — на разных фронтах, в разных мундирах, но с одной целью. Получить мир для всего мира

- написал Александр Сырский.

Он подчеркнул, что вклад Украины в европейский мир – один из самых больших. Был тогда и есть сегодня.

"Сегодня мы – украинский народ – снова на передовой. Держим удар новых нацистов, которые хотят уничтожить нас, чтобы пойти дальше на другие страны. День 8 мая напоминает нам о нашей силе и устойчивости", - отметил Сырский.

Одержимые диктаторы Гитлер и Сталин мечтали стереть Украину и украинский народ с лица земли. Но их след в истории покрыт позором. А Украина есть, она борется, стоит. И будет стоять! Это должно стать наукой для всех современных тиранов и захватчиков

- отметил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, нельзя заигрывать с агрессором.

"Зло можно победить только в решительном единстве всех демократических наций. Мы вышли из плена чужих мифов. Мы – не осколок империи. Мы – нация, которая борется за свободу. И творит свою победу", - добавил Александр Сырский.

Напомним

08 мая Украина вместе с миром отмечает День памяти и примирения, вспоминая трагические уроки Второй мировой войны и чествуя более 8 миллионов погибших украинцев в борьбе с нацизмом.

Зеленский: либо россия изменится, либо меняться придется миру, как 80 лет назад08.05.25, 08:19 • 6164 просмотра

Вита Зеленецкая

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