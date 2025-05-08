Сирський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом: Зло можна перемогти тільки в рішучій єдності демократичних націй

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський привітав з Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він наголосив, що не можна загравати з агресором. Зло можна перемогти тільки в рішучій єдності всіх демократичних націй, передає УНН.

80 років тому, 8 травня 1945-го, в берлінському передмісті Карлсгорст було підписано акт про беззастережну капітуляцію Третього Рейху, що завершив Другу світову війну в Європі. Восьме травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, – це не про гучне пафосне свято. Це про тишу. Про біль. Про усвідомлення ціни свободи й миру йдеться у дописі.

Головнокомандувач ЗСУ нагадав, що жертвами нацизму у Європі стали 45 мільйонів людей, із них – понад 8 мільйонів українців.

Майже кожен четвертий. Військові. Цивільні. Діти. Понад 7 мільйонів українців билися у складі армій антигітлерівської коаліції — на різних фронтах, у різних мундирах, але з однією метою. Здобути мир для всього світу - написав Олександр Сирський.

Він наголосив, що внесок України у європейський мир – один із найбільших. Був тоді і є сьогодні.

"Сьогодні ми – український народ – знову на передовій. Тримаємо удар нових нацистів, які хочуть знищити нас, щоб піти далі на інші країни. День 8 травня нагадує нам про нашу силу і стійкість", - зазначив Сирський.

Одержимі диктатори Гітлер і Сталін мріяли стерти Україну та український народ з лиця землі. Але їхній слід в історії вкритий ганьбою. А Україна є, вона бореться, стоїть. І буде стояти! Це має стати наукою для всіх сучасних тиранів та загарбників - зауважив Головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, не можна загравати з агресором.

"Зло можна перемогти тільки в рішучій єдності всіх демократичних націй. Ми вийшли з полону чужих міфів. Ми – не уламок імперії. Ми – нація, яка бореться за свободу. І творить свою перемогу", - додав Олександр Сирський.

Нагадаємо

08 травня Україна разом зі світом відзначає День памʼяті та примирення, згадуючи трагічні уроки Другої світової війни та вшановуючи понад 8 мільйонів загиблих українців у боротьбі з нацизмом.

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