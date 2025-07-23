Сырский: Поставки ATACMS и Taurus с разрешением на полноценное боевое применение помогут уничтожать производство оружия врага

Беспрепятственное использование ракет средней и большой дальности, в частности американских ATACMS и немецких Taurus, позволит Украине наносить удары по критической военной инфраструктуре россии и замедлить производство ракет и беспилотников. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

Они (россия – ред.) целятся практически по всему — аэродромам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор… Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и… у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше - говорится в сообщении.

Сырский также подчеркнул, что новые поставки систем противовоздушной обороны - включая ракеты Patriot, дроны-перехватчики и легкую авиацию для борьбы с БПЛА - могут значительно снизить эффективность российских атак с воздуха.

На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, Сырский ответил лаконично: "Конечно". В то же время он воздержался от комментариев относительно наличия в Украине остатков систем ATACMS, хотя, по сообщениям западных СМИ, их запас практически исчерпан - отметили в The Washington Post.

Напомним

Украина атаковала Крымский мост ракетами ATACMS летом 2024 года вопреки позиции США. россия укрепила опоры моста, чтобы защитить его от поражения.