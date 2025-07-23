Сырский: Поставки ATACMS и Taurus с разрешением на полноценное боевое применение помогут уничтожать производство оружия врага
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что беспрепятственное использование ракет средней и большой дальности, таких как ATACMS и Taurus, позволит Украине наносить удары по военной инфраструктуре россии. Это поможет замедлить производство ракет и беспилотников, а также значительно снизить эффективность российских атак с воздуха.
Беспрепятственное использование ракет средней и большой дальности, в частности американских ATACMS и немецких Taurus, позволит Украине наносить удары по критической военной инфраструктуре россии и замедлить производство ракет и беспилотников. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Washington Post, передает УНН.
Детали
Они (россия – ред.) целятся практически по всему — аэродромам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор… Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и… у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше
Сырский также подчеркнул, что новые поставки систем противовоздушной обороны - включая ракеты Patriot, дроны-перехватчики и легкую авиацию для борьбы с БПЛА - могут значительно снизить эффективность российских атак с воздуха.
На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, Сырский ответил лаконично: "Конечно". В то же время он воздержался от комментариев относительно наличия в Украине остатков систем ATACMS, хотя, по сообщениям западных СМИ, их запас практически исчерпан
Напомним
Украина атаковала Крымский мост ракетами ATACMS летом 2024 года вопреки позиции США. россия укрепила опоры моста, чтобы защитить его от поражения.