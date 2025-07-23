Сирський: поставки ATACMS і Taurus з дозволом на повноцінне бойове застосування допоможуть знищувати виробництво зброї ворога
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що безперешкодне використання ракет середньої та великої дальності, таких як ATACMS і Taurus, дозволить Україні завдавати ударів по військовій інфраструктурі росії. Це допоможе уповільнити виробництво ракет і безпілотників, а також значно знизити ефективність російських атак з повітря.
Безперешкодне використання ракет середньої та великої дальності, зокрема американських ATACMS та німецьких Taurus, дозволить Україні завдавати ударів по критичній військовій інфраструктурі росії та уповільнити виробництво ракет і безпілотників. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.
Деталі
Вони (росія – ред.) ціляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч … Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше
Сирський також наголосив, що нові постачання систем протиповітряної оборони - включаючи ракети Patriot, дрони-перехоплювачі та легку авіацію для боротьби з БПЛА - можуть значно знизити ефективність російських атак із повітря.
На питання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, Сирський відповів лаконічно: "Звичайно". Водночас він утримався від коментарів щодо наявності в Україні залишків систем ATACMS, хоча, за повідомленнями західних ЗМІ, їхній запас практично вичерпано
Нагадаємо
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США. росія укріпила опори мосту, щоб захистити його від ураження.