Сирський: поставки ATACMS і Taurus з дозволом на повноцінне бойове застосування допоможуть знищувати виробництво зброї ворога

Безперешкодне використання ракет середньої та великої дальності, зокрема американських ATACMS та німецьких Taurus, дозволить Україні завдавати ударів по критичній військовій інфраструктурі росії та уповільнити виробництво ракет і безпілотників. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.

Вони (росія – ред.) ціляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч … Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше