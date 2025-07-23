Сирський: поставки ATACMS і Taurus з дозволом на повноцінне бойове застосування допоможуть знищувати виробництво зброї ворога

$41.770.05
48.870.07
ukenru
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
09:26 • 8462 перегляди
"Домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно": Зеленський зібрав керівників правоохоронних та антикорупційних органів
Ексклюзив
08:25 • 22468 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією на Вінниччині: за справу взялося ДБР
07:59 • 33526 перегляди
Переговори між Україною та росією відбудуться в Стамбулі близько 19:00 - джерела
06:28 • 88505 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати
05:05 • 63322 перегляди
50 днів Трампа для рф: термін не є фіксованим - Держдеп
22 липня, 22:51 • 68241 перегляди
Антикорупційну інфраструктуру України необхідно очистити від російських впливів - Зеленський
22 липня, 18:15 • 81069 перегляди
Помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн
Ексклюзив
22 липня, 15:21 • 119967 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
22 липня, 14:31 • 113963 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
22 липня, 14:10 • 102594 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
50%
746мм
Популярнi новини
Трамп вимагає розслідування проти Обами через маніпуляції розвідданими23 липня, 00:42 • 54464 перегляди
Україна уклала нові контракти на дрони-перехоплювачі на 3 мільярди гривень - Зеленський23 липня, 02:46 • 19554 перегляди
Financial Times: Війна в Україні визначить майбутнє всього світу23 липня, 03:12 • 66763 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 110233 перегляди
Зеленський отримав доповідь голови МВС про обставини загибелі командира бригади "Лють"06:19 • 8946 перегляди
Публікації
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати06:28 • 88429 перегляди
Знак зодіаку Лев: характеристика найяскравішого вогняного знаку05:00 • 111716 перегляди
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації22 липня, 10:46 • 175268 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 221780 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 214921 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Дніпропетровська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 85078 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 210417 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 300742 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 310201 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 302572 перегляди
Актуальне
Eurofighter Typhoon
Шахед-136
Financial Times
Dassault Mirage 2000
Airbus A320 серії

Сирський: поставки ATACMS і Taurus з дозволом на повноцінне бойове застосування допоможуть знищувати виробництво зброї ворога

Київ • УНН

 • 902 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що безперешкодне використання ракет середньої та великої дальності, таких як ATACMS і Taurus, дозволить Україні завдавати ударів по військовій інфраструктурі росії. Це допоможе уповільнити виробництво ракет і безпілотників, а також значно знизити ефективність російських атак з повітря.

Сирський: поставки ATACMS і Taurus з дозволом на повноцінне бойове застосування допоможуть знищувати виробництво зброї ворога

Безперешкодне використання ракет середньої та великої дальності, зокрема американських ATACMS та німецьких Taurus, дозволить Україні завдавати ударів по критичній військовій інфраструктурі росії та уповільнити виробництво ракет і безпілотників. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю The Washington Post, передає УНН.

Деталі

Вони (росія – ред.) ціляться практично по всьому — аеродромах, населених пунктах, об’єктах інфраструктури. Тому, звичайно, нам потрібні поставки балістичних ракет, щоб мати змогу дати ворогові гідну відсіч … Я сподіваюся, що завдяки позиції президента Трампа цей процес буде набагато легшим і… у нас не буде жодних труднощів, які були раніше

- йдеться у повідомленні.

Сирський також наголосив, що нові постачання систем протиповітряної оборони - включаючи ракети Patriot, дрони-перехоплювачі та легку авіацію для боротьби з БПЛА - можуть значно знизити ефективність російських атак із повітря.

На питання, чи врятує нова партія американських ракет життя українців, Сирський відповів лаконічно: "Звичайно". Водночас він утримався від коментарів щодо наявності в Україні залишків систем ATACMS, хоча, за повідомленнями західних ЗМІ, їхній запас практично вичерпано

- зазначили у The Washington Post.

Нагадаємо

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США. росія укріпила опори мосту, щоб захистити його від ураження.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітикаНовини Світу
ATACMS
Вашингтон пост
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9