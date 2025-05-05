Сырский наградил бойцов 425-го полка "Скала", которые воюют на Покровском направлении

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" Сухопутных войск ВСУ является одним из подразделений, которое эффективно применяет тактику активной обороны и уничтожает российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Сейчас подразделение выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Это один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны. Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию в данной операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки в войска наградил военнослужащих 425-го полка почетными знаками отличия. Воины полка "Скала" получили Крест храбрых, Стальной и Серебряный кресты, а также другие ведомственные награды.

Усилиями "Скалы" Украина уже не в первый раз восстанавливает контроль над захваченными врагом территориями. Так было в 2022 году в Изюме, во время Харьковской наступательной операции, так было и этой весной в районе поселка Шевченко под Покровском