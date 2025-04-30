В День пограничника Украины Зеленский отметил государственными наградами бойцов ГПСУ

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников
15:17 • 34216 просмотра

Будет точечным: в Минобороны разъяснили все детали о разбронировании медработников

30 апреля, 13:34 • 85786 просмотра

Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в ближайшие сутки - Шмыгаль

Эксклюзив
30 апреля, 09:29 • 115487 просмотра

Индия и Пакистан: политолог рассказал, назревает ли новая война и как это повлияет на Украину

30 апреля, 08:44 • 144141 просмотра

Рада продлила срок добровольного возвращения военных из СЗЧ до 30 августа

Эксклюзив
30 апреля, 08:43 • 236105 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства

Эксклюзив
30 апреля, 06:47 • 112456 просмотра

С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 244339 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 171948 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 118906 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 149340 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
0.8м/с
47%
752 мм
Популярные новости

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 139613 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 29752 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 36525 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 104021 просмотра

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 56368 просмотра
публикации

Дума называет реформу “угрозой”, а эксперты - необходимостью: что происходит с изменениями в АРМА

15:42 • 56383 просмотра

Хлеб, масло, черешня: что общего между вашим меню и аграрной наукой Украины?

30 апреля, 13:19 • 104037 просмотра

Законопроект Гетманцева о деятельности Фонда гарантирования вкладов подвергся сокрушительной критике научно-экспертного управления Рады

30 апреля, 10:55 • 139629 просмотра

Госзембанк или винницкий междусобойчик вокруг землеустройства
Эксклюзив

30 апреля, 08:43 • 236106 просмотра

Сырная симфония: 5 аппетитных обедов, которые легко приготовить дома

30 апреля, 05:55 • 181025 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Павел

Петр Фиала

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Франция

Реклама
УНН Lite

50-летний Леонардо Ди Каприо ошеломил поклонников внезапным похудением: фото

30 апреля, 13:52 • 26614 просмотра

Кэти Перри почувствовала себя "избитой" из-за неприятия социумом ее космического путешествия

30 апреля, 12:48 • 36543 просмотра

Сара Геллар показала великий гардероб, как у Кэрри Брэдшоу из "Секс в большом городе"

30 апреля, 12:27 • 29767 просмотра

Запланированный сериал "Эйнштейн" отложили на год

30 апреля, 09:14 • 82478 просмотра

Фильмы ужасов - главные кассовые хиты 2024 года: рейтинг Deadline

30 апреля, 08:15 • 131142 просмотра
Актуальное

ЧатГПТ

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

В День пограничника Украины Зеленский отметил государственными наградами бойцов ГПСУ

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Президент Украины отметил государственными наградами воинов ГПСУ, поблагодарив за стойкость и отвагу. Он отметил их работу на фронте и эффективность подразделений.

В День пограничника Украины Зеленский отметил государственными наградами бойцов ГПСУ

В День пограничника Украины Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами воинов ГПСУ. Он поблагодарил бойцов за стойкость и отвагу, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.

Детали

"Сегодня День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины. Отметил государственными наградами воинов-пограничников по случаю их профессионального дня", - сообщил президент.

Глава государства отметил, что украинские пограничники наравне с другими бойцами Сил обороны мужественно защищают наше государство, уничтожая вражеские ДРГ и контролируя ситуацию.

Тысячи воинов, которые защищают нашу границу и которые вместе со всеми другими элементами Сил обороны и безопасности Украины держат фронт. Это постоянное противодействие ДРГ врага. Контроль за ситуацией и движением российских сил вблизи нашей границы

- подчеркнул президент.

Военные показали, как дроны пограничников уничтожают вражеские склады БК и технику оккупантов28.04.25, 04:26 • 49049 просмотров

Кроме того, Зеленский отметил деятельность разведки пограничников и стойкость штурмовых бригад ГПСУ.

Блестящая работа разведки Государственной пограничной службы. Эффективность подразделений, работающих с дронами. Активные действия и стойкость штурмовых бригад "Помста", "Форпост", "Стальной кордон", "Гарт" и отряда "ДОЗОР"

- сказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех воинов-пограничников в разных регионах Украины.

"Также – Сумской, Харьковский, Черниговский, Херсонский пограничные отряды и подразделения Морской охраны. Пограничные комендатуры быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского, Белгород-Днестровского отрядов. Спасибо всем нашим воинам-пограничникам!" - подытожил глава государства.

Дополнение

Государственная пограничная служба присоединяется к комплектованию своих рядов по "Контракту 18-24". Все необходимые по этому поводу вопросы сейчас согласовываются с Генштабом Вооруженных сил, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В ГПСУ назвали самые активные направления ударных дронов из рф30.03.25, 01:34 • 14499 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Обществополитика
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$61.03
Bitcoin
$94,163.30
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,306.69
Ethereum
$1,787.08