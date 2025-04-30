В День пограничника Украины Зеленский отметил государственными наградами бойцов ГПСУ
Киев • УНН
Президент Украины отметил государственными наградами воинов ГПСУ, поблагодарив за стойкость и отвагу. Он отметил их работу на фронте и эффективность подразделений.
В День пограничника Украины Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами воинов ГПСУ. Он поблагодарил бойцов за стойкость и отвагу, пишет УНН со ссылкой на страницу Зеленского в Telegram.
Детали
"Сегодня День нашей благодарности каждому и каждой, кто служит в рядах Государственной пограничной службы Украины. Отметил государственными наградами воинов-пограничников по случаю их профессионального дня", - сообщил президент.
Глава государства отметил, что украинские пограничники наравне с другими бойцами Сил обороны мужественно защищают наше государство, уничтожая вражеские ДРГ и контролируя ситуацию.
Тысячи воинов, которые защищают нашу границу и которые вместе со всеми другими элементами Сил обороны и безопасности Украины держат фронт. Это постоянное противодействие ДРГ врага. Контроль за ситуацией и движением российских сил вблизи нашей границы
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Кроме того, Зеленский отметил деятельность разведки пограничников и стойкость штурмовых бригад ГПСУ.
Блестящая работа разведки Государственной пограничной службы. Эффективность подразделений, работающих с дронами. Активные действия и стойкость штурмовых бригад "Помста", "Форпост", "Стальной кордон", "Гарт" и отряда "ДОЗОР"
Он также поблагодарил всех воинов-пограничников в разных регионах Украины.
"Также – Сумской, Харьковский, Черниговский, Херсонский пограничные отряды и подразделения Морской охраны. Пограничные комендатуры быстрого реагирования Львовского, Житомирского, Чопского, Измаильского, Волынского, Белгород-Днестровского отрядов. Спасибо всем нашим воинам-пограничникам!" - подытожил глава государства.
Дополнение
Государственная пограничная служба присоединяется к комплектованию своих рядов по "Контракту 18-24". Все необходимые по этому поводу вопросы сейчас согласовываются с Генштабом Вооруженных сил, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
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