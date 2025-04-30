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У День прикордонника України Зеленський відзначив державними нагородами бійців ДПСУ

Київ • УНН

 • 964 перегляди

Президент України відзначив державними нагородами воїнів ДПСУ, подякувавши за стійкість і відвагу. Він відзначив їхню роботу на фронті та ефективність підрозділів.

У День прикордонника України Зеленський відзначив державними нагородами бійців ДПСУ

У День прикордонника України Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ДПСУ. Він подякував бійцям за стійкість і відвагу, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.

Деталі

"Сьогодні День нашої вдячності кожному й кожній, хто служить у лавах Державної прикордонної служби України. Відзначив державними нагородами воїнів-прикордонників з нагоди їхнього професійного дня", - повідомив президент.

Глава держави зазначив, що українські прикордонники на рівні з іншими бійцями Сил оборони мужньо захищають нашу державу, знищуючи ворожі ДРГ та контролюючи ситуацію.

Тисячі воїнів, які захищають наш кордон і які разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворога. Контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону

- наголосив президент.

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Окрім того, Зеленський відзначив діяльність розвідки прикордонників та стійкість штурмових бригад ДПСУ.

Блискуча робота розвідки Державної прикордонної служби. Ефективність підрозділів, які працюють із дронами. Активні дії та стійкість штурмових бригад "Помста", "Форпост", "Сталевий кордон", "Гарт" і загону "ДОЗОР"

- сказав Зеленський.

Він також подякував усім воїнам-прикордонникам у різних регіонах України.

"Також – Сумський, Харківський, Чернігівський, Херсонський прикордонні загони та підрозділи Морської охорони. Прикордонні комендатури швидкого реагування Львівського, Житомирського, Чопського, Ізмаїльського, Волинського, Білгород-Дністровського загонів. Дякую всім нашим воїнам-прикордонникам!" - підсумував глава держави.

Доповнення

Державна прикордонна служба долучається до комплектування своїх лав за "Контрактом 18-24". Всі необхідні з цього приводу питання наразі узгоджуються з Генштабом Збройних сил, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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