У День прикордонника України Зеленський відзначив державними нагородами бійців ДПСУ

У День прикордонника України Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів ДПСУ. Він подякував бійцям за стійкість і відвагу, пише УНН з посиланням на сторінку Зеленського у Telegram.

"Сьогодні День нашої вдячності кожному й кожній, хто служить у лавах Державної прикордонної служби України. Відзначив державними нагородами воїнів-прикордонників з нагоди їхнього професійного дня", - повідомив президент.

Глава держави зазначив, що українські прикордонники на рівні з іншими бійцями Сил оборони мужньо захищають нашу державу, знищуючи ворожі ДРГ та контролюючи ситуацію.

Тисячі воїнів, які захищають наш кордон і які разом з усіма іншими елементами Сил оборони та безпеки України тримають фронт. Це постійна протидія ДРГ ворога. Контроль за ситуацією та рухом російських сил поблизу нашого кордону