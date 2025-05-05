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Сирський нагородив бійців 425-й полку "Скала", які воюють на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 5016 перегляди

425-й окремий штурмовий полк "Скала" ефективно діє на Покровському напрямку, стабілізуючи ситуацію та перехоплюючи ініціативу. Бійці полку отримали почесні нагороди від Головнокомандувача ЗСУ.

Сирський нагородив бійців 425-й полку "Скала", які воюють на Покровському напрямку

425-й окремий штурмовий полк "Скала" Сухопутних військ ЗСУ є одним з підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Зараз підрозділ виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Це один з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію у даній операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки у війська нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками. Воїни полку "Скала" отримали Хрест хоробрих, Сталевий і Срібний хрести, а також інші відомчі нагороди.

Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом

– йдеться в повідомленні Генштабу.

У День прикордонника України Зеленський відзначив державними нагородами бійців ДПСУ30.04.25, 22:52 • 5100 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Покровськ
Ізюм
Генеральний штаб Збройних сил України
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
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