Сирський нагородив бійців 425-й полку "Скала", які воюють на Покровському напрямку

425-й окремий штурмовий полк "Скала" Сухопутних військ ЗСУ є одним з підрозділів, який ефективно застосовує тактику активної оборони та нищить російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає УНН.

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Зараз підрозділ виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Це один з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни. Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію у даній операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки у війська нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками. Воїни полку "Скала" отримали Хрест хоробрих, Сталевий і Срібний хрести, а також інші відомчі нагороди.

Зусиллями "Скали" Україна вже не вперше відновлює контроль над захопленими ворогом територіями. Так було 2022 року в Ізюмі, під час Харківської наступальної операції, так було і цієї весни в районі селища Шевченко під Покровськом – йдеться в повідомленні Генштабу.

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