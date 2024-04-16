Сырский и Умеров доложили Зеленскому о фронтовой ситуации и защитных действиях

Сегодня был доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова по фронтовой ситуации. Задача очевидная - максимально сдерживать российские штурмы и отражать каждый удар оккупанта. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Был доклад Сырского и Умерова. Наша фронтовая ситуация, наши защитные действия. Задача очевидна - максимально сдерживать российские штурмы и отражать каждый удар оккупанта", - сообщил Зеленский.

Также по его словам, был доклад руководителей специальных служб, в частности главы СБУ.

"И об обеспечении безопасности от внутренних угроз, и, конечно, о действиях наших спецслужб в защите Украины от оккупанта. Сейчас можно было увидеть, что украинские специальные службы действительно эффективны в уничтожении врага", - сказал Зеленский.

Президент отметил результаты воинов Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

"Они эффективно уничтожают российские ЗРК. Спасибо! А также отмечу работников 13-го управления военной контрразведки СБУ, которые делают все, чтобы уничтожить российскую способность терроризировать Украину. Уничтожают российские радиолокационные станции, которые, в частности, работали для российской авиации и бомбардировок управляемыми авиабомбами. Уничтожим абсолютно все, что бьет по Украине", - сказал Зеленский.

Сырский: ситуация на восточном фронте существенно обострилась, переброшены дополнительные резервы