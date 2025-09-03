Сырский и начальник Генштаба Франции обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности ВСУ
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Франции Фабьеном Мандоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности ВСУ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Фабьеном Мандоном текущую ситуацию на фронте и потребности ВСУ. Об этом Сырский сообщил в Facebook, пишет УНН.
Детали
Главнокомандующий во время телефонного разговора поздравил Мандона с назначением на должность, а также с награждением государственной наградой Украины - орденом "За заслуги" I степени. Сырский пожелал собеседнику успехов на посту главы национальных ВС Франции.
Он рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий. Также стороны обсудили ключевые потребности ВСУ.
Поблагодарил Францию за весомый вклад в укрепление безопасности Украины, а также за ее усилия по экономическим санкциям против агрессора. Четкая позиция Президента Франции является примером последовательной и непоколебимой поддержки Украины в борьбе за свою независимость
Также главнокомандующий поблагодарил французский народ за поддержку и сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире.
"Франция остается одним из ведущих наших союзников, активно участвующим в разработке действенных гарантий безопасности Украины", - подчеркнул Сырский.
