YouTube

Сырский и начальник Генштаба Франции обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности ВСУ

Киев • УНН

 250 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС Франции Фабьеном Мандоном. Стороны обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности ВСУ.

Сырский и начальник Генштаба Франции обсудили ситуацию на фронте и ключевые потребности ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский обсудил с начальником Генштаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Фабьеном Мандоном текущую ситуацию на фронте и потребности ВСУ. Об этом Сырский сообщил в Facebook, пишет УНН.

Детали

Главнокомандующий во время телефонного разговора поздравил Мандона с назначением на должность, а также с награждением государственной наградой Украины - орденом "За заслуги" I степени. Сырский пожелал собеседнику успехов на посту главы национальных ВС Франции.

Он рассказал о текущей ситуации в районах ведения боевых действий. Также стороны обсудили ключевые потребности ВСУ.

Поблагодарил Францию за весомый вклад в укрепление безопасности Украины, а также за ее усилия по экономическим санкциям против агрессора. Четкая позиция Президента Франции является примером последовательной и непоколебимой поддержки Украины в борьбе за свою независимость

- подчеркнул Сырский.

Также главнокомандующий поблагодарил французский народ за поддержку и сотрудничество в интересах обороны Украины и защиты демократии в Европе и мире.

"Франция остается одним из ведущих наших союзников, активно участвующим в разработке действенных гарантий безопасности Украины", - подчеркнул Сырский.

В некоторых учебных центрах уже 100% военных живут в подземных укрытиях - Сырский03.09.25, 14:03 • 1040 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Вооруженные силы Украины
Франция
Александр Сырский
Украина