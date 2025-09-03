$41.360.01
Ексклюзив
11:49 • 1218 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 7890 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 12815 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 14165 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 18914 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16 • 28654 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 27533 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 82700 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105109 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 148657 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Публікації
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 16053 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 27539 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 82708 перегляди
Сирський та начальник Генштабу Франції обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Франції Фабʼєном Мандоном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ.

Сирський та начальник Генштабу Франції обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський обговорив з начальником Генштабу Збройних сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном поточну ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Про це Сирський повідомив у Facebook, пише УНН.

Деталі

Головнокомандувач під час телефонної розмови привітав Мандона з призначенням на посаду, а також з відзначенням державною нагородою України - орденом "За заслуги" І ступеня. Сирський побажав співрозмовнику успіхів на посаді очільника національних ЗС Франції.

Він розповів про поточну ситуацію у районах ведення бойових дій. Також сторони обговорили ключові потреби ЗСУ.

Подякував Франції за вагомий внесок у зміцнення безпеки України, а також за її зусилля щодо економічних санкцій проти агресора. Чітка позиція Президента Франції є прикладом послідовної та непохитної підтримки України у боротьбі за свою незалежність

- наголосив Сирський.

Також головнокомандувач подякував французькому народу за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України і захисту демократії в Європі та світі.

"Франція залишається одним з провідних нашим союзників, який бере активну участь в розробці дієвих гарантій безпеки України", - підкреслив Сирський.

У деяких навчальних центрах вже 100% військових живуть у підземних укриттях - Сирський03.09.25, 14:03 • 954 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Збройні сили України
Франція
Олександр Сирський
Україна