Сирський та начальник Генштабу Франції обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу ЗС Франції Фабʼєном Мандоном. Сторони обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби ЗСУ.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський обговорив з начальником Генштабу Збройних сил Французької Республіки генералом Фабʼєном Мандоном поточну ситуацію на фронті та потреби ЗСУ. Про це Сирський повідомив у Facebook, пише УНН.
Деталі
Головнокомандувач під час телефонної розмови привітав Мандона з призначенням на посаду, а також з відзначенням державною нагородою України - орденом "За заслуги" І ступеня. Сирський побажав співрозмовнику успіхів на посаді очільника національних ЗС Франції.
Він розповів про поточну ситуацію у районах ведення бойових дій. Також сторони обговорили ключові потреби ЗСУ.
Подякував Франції за вагомий внесок у зміцнення безпеки України, а також за її зусилля щодо економічних санкцій проти агресора. Чітка позиція Президента Франції є прикладом послідовної та непохитної підтримки України у боротьбі за свою незалежність
Також головнокомандувач подякував французькому народу за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України і захисту демократії в Європі та світі.
"Франція залишається одним з провідних нашим союзників, який бере активну участь в розробці дієвих гарантій безпеки України", - підкреслив Сирський.
