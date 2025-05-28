Сырский анонсировал запуск Школы инструкторов: что предполагается
Киев • УНН
Александр Сырский анонсировал запуск Школы инструкторов для профессиональной подготовки военных. Особое внимание уделят обучению работе с дронами, наземным комплексам и тактической медицине.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал запуск Школы инструкторов, отметив, что наращивается подготовка профессиональных инструкторов, с боевым опытом, и усиливается подготовка инструкторов по применению дронов и наземных роботизированных комплексов, пишет УНН.
Наращиваем подготовку инструкторов - профессиональных и с боевым опытом. В ближайшее время начнет функционировать Школа инструкторов, которая позволит существенно улучшить обученность инструкторского состава и обеспечит повышение их квалификации
Главком подчеркнул, что масштабирование подразделений беспилотных систем требует профессиональных операторов. "Усиливаем подготовку инструкторов по применению БПЛА и наземных роботизированных комплексов различных типов. Увеличиваем количество специалистов для этого направления", - указал Сырский.
"Особое внимание уделили инструкторам по тактической медицине. Продолжительность их подготовки будет существенно увеличена. Также возрастет количество инструкторов по такмеду - как в учебных центрах, так и в боевых бригадах", - отметил он.
Главком указал: "Сегодня украинская армия противостоит врагу, который превосходит численно. Именно поэтому качество подготовки является одним из решающих факторов, который позволит выполнять главную задачу - уничтожить противника и сохранить жизнь украинского защитника". Отдельно он поблагодарил всех инструкторов - "тех, кто ежедневно передает свой опыт, учит, исправляет ошибки, готовит наших военных к боевым условиям".
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