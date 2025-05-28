Сирський анонсував запуск Школи інструкторів: що передбачається
Київ • УНН
Олександр Сирський анонсував запуск Школи інструкторів для професійної підготовки військових. Особливу увагу приділять навчанню роботі з дронами, наземним комплексам та тактичній медицині.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував запуск Школи інструкторів, зазначивши, що нарощується підготовка професійних інструкторів, з бойовим досвідом, та посилюється підготовка інструкторів із застосування дронів та наземних роботизованих комплексів, пише УНН.
Нарощуємо підготовку інструкторів - професійних та з бойовим досвідом. Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації
Головком наголосив, що масштабування підрозділів безпілотних систем потребує фахових операторів. "Посилюємо підготовку інструкторів із застосування БпЛА та наземних роботизованих комплексів різних типів. Збільшуємо кількість фахівців для цього напрямку", - вказав Сирський.
"Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду - як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах", - зазначив він.
Головком вказав: "Сьогодні українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним з вирішальних факторів, який дозволить виконувати головне завдання - знищити противника і зберегти життя українського захисника". Окремо він подякував всім інструкторам - "тим, хто щодня передає свій досвід, навчає, виправляє помилки, готує наших військових до бойових умов".
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