Сирийские войска ударили по позициям террористов, которые обстреляли Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Артиллерия сирийской армии нанесла в воскресенье ответные удары по позициям бандформирований, обстрелявших жилые кварталы Алеппо снарядами с хлором. Об этом сообщил правительственный телеканал Suria. По его сведениям, в результате точечных ударов в рядах террористов много убитых и раненых, передает УНН.
Ранее шеф полицейского управления Алеппо генерал Иссам аш-Шалли возложил ответственность за применение боеприпасов с отравляющими веществами на террористов из группировки “Джебхат ан-Нусра”. По его словам, боевики выпустили снаряды по кварталам, расположенных вблизи от линии соприкосновения сирийской армии с бандформированиями.
По последним данным, число пострадавших выросло до 60 человек, среди них есть женщины и трое детей. Как сообщил глава медицинского департамента Алеппо Зияд Хадж Таха, жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям сирийских военных, которые оперативно доставили людей с симптомами удушья в университетский госпиталь “Халяби” и больницу “Ар-Рази”.
“Пока никто не выписан, врачи и медперсонал продолжают оказывать помощь пострадавшим, — уточнил врач. — Состояния двух подростков, которые ранее попали в отделение реанимации, в настоящий момент стабилизировалось”.