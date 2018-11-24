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Сирійські війська завдали удару по позиціях терористів, які обстріляли Алеппо

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Артилерія сирійської армії завдала в неділю удари у відповідь по позиціях бандформувань, які обстріляли житлові квартали Алеппо снарядами з хлором. Про це повідомив урядовий телеканал Suria. За його відомостями, в результаті точкових ударів в рядах терористів багато вбитих і поранених, інформує УНН.

Раніше шеф поліцейського управління Алеппо генерал Іссам аш-Шаллі поклав відповідальність за застосування боєприпасів з отруйними речовинами на терористів з угруповання “Джебхат ан-Нусра”. За його словами, бойовики випустили снаряди по кварталах, які розташовані поблизу від лінії зіткнення сирійської армії з бандформуваннями.

За останніми даними, число постраждалих зросло до 60 осіб, серед них є жінки і троє дітей. Як повідомив глава медичного департаменту Алеппо Зіяд Хадж Таха, жертв вдалося уникнути завдяки своєчасним діям сирійських військових, які оперативно доставили людей з симптомами задухи в університетський госпіталь “Халябі” і лікарню “Ар-Разі”.

“Поки ніхто не виписаний, лікарі та медперсонал продовжують надавати допомогу постраждалим, — уточнив лікар. — Стан двох підлітків, які раніше потрапили в відділення реанімації, зараз стабілізувався”.

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