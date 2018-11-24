Сирійські війська завдали удару по позиціях терористів, які обстріляли Алеппо

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Артилерія сирійської армії завдала в неділю удари у відповідь по позиціях бандформувань, які обстріляли житлові квартали Алеппо снарядами з хлором. Про це повідомив урядовий телеканал Suria. За його відомостями, в результаті точкових ударів в рядах терористів багато вбитих і поранених, інформує УНН.