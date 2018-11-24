Число постраждалих при обстрілі Алеппо снарядами з хлором зросло до 37 людей

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Екстремістські збройні угруповання обстріляли в суботу західні квартали Алеппо снарядами з хлором. Як повідомив урядовий телеканал Suria, число постраждалих склало не менше 37 осіб, повідомляє УНН з посиланням також на підконтрольне Дамаску агентство SANA.