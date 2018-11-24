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Число постраждалих при обстрілі Алеппо снарядами з хлором зросло до 37 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Екстремістські збройні угруповання обстріляли в суботу західні квартали Алеппо снарядами з хлором. Як повідомив урядовий телеканал Suria, число постраждалих склало не менше 37 осіб, повідомляє УНН з посиланням також на підконтрольне Дамаску агентство SANA.

Серед доставлених в університетський госпіталь “Халябі” і лікарню “Ар-Разі” є жінки і діти. У постраждалих спостерігаються симптоми задухи. Двоє підлітків перебувають у відділенні реанімації у важкому стані.

Поліцейське джерело повідомило телеканалу, що обстрілу зазнали торгові квартали на вулиці Ніл, де ввечері прогулювалися городяни. Раніше відомості про падіння снарядів з хлором надійшли з кварталів Ель-Халід і Джамі-ез-Захра.

Бандформування обстрілювали західні райони Алеппо і в четвер. Тоді були поранені п’ятеро людей.

Нагадуємо, щонайменше 11 мирних жителів загинули в результаті дій очолюваної США коаліції в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Як повідомило в п’ятницю підконтрольне Дамаску агентство SANA, удари були завдані по населеному пункту Еш-Шаафа в районі міста Хаджин.

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