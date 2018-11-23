Сирійські ЗМІ: більше 10 людей загинули при ударах коаліції на чолі з США в Дейр-ез-Зорі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонайменше 11 мирних жителів загинули в результаті дій очолюваної США коаліції в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Як повідомило в п’ятницю підконтрольне Дамаску агентство SANA, удари були завдані по населеному пункту Еш-Шаафа в районі міста Хаджин, передає УНН.
Літаки коаліції вже неодноразово атакували цей населений пункт, який знаходиться під контролем терористів з угруповання “Ісламська держава” (ІД). У його околицях йдуть запеклі бої між загонами озброєної організації “Сили демократичної Сирії”, яким надають підтримку ВВС коаліції, і бандами екстремістів.
Як свідчить SANA, літаки коаліції при атаках на бази ІД в Дейр-ез-Зорі завдають ударів по домівках мирних громадян. В результаті, за даними агентства, тільки в листопаді на сході Сирії загинули і отримали поранення понад 100 осіб, не менше 30 з них — діти. SANA вказує, що ВПС коаліції під час нальотів неодноразово застосовували заборонені боєприпаси з білим фосфором і касетні бомби.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація продовжує приховувати свою участь у збройній агресії проти України. Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк.