Сирийские СМИ: более 10 человек погибли при ударах коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По меньшей мере 11 мирных жителей погибли в результате действий возглавляемой США коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило в пятницу подконтрольное Дамаску агентство SANA, удары были нанесены по населенному пункту Эш-Шаафа в районе города Хаджин, передает УНН.
Самолеты коалиции уже неоднократно атаковали этот населенный пункт, который находится под контролем террористов из группировки “Исламское государство” (ИГ). В его окрестностях идут ожесточенные бои между отрядами вооруженной организации “Силы демократической Сирии”, которым оказывают поддержку ВВС коалиции, и бандами экстремистов.
Как свидетельствует SANA, самолеты коалиции при атаках на базы ИГ в Дейр-эз-Зоре наносят удары по домам мирных граждан. В результате, по данным агентства, только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения свыше 100 человек, не менее 30 из них — дети. SANA указывает, что ВВС коалиции во время налетов неоднократно применяли запрещенные боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.
Как сообщал УНН, Российская Федерация продолжает скрывать свое участие в вооруженной агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.