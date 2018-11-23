Сирийские СМИ: более 10 человек погибли при ударах коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре

Самолеты коалиции уже неоднократно атаковали этот населенный пункт, который находится под контролем террористов из группировки “Исламское государство” (ИГ). В его окрестностях идут ожесточенные бои между отрядами вооруженной организации “Силы демократической Сирии”, которым оказывают поддержку ВВС коалиции, и бандами экстремистов.

Как свидетельствует SANA, самолеты коалиции при атаках на базы ИГ в Дейр-эз-Зоре наносят удары по домам мирных граждан. В результате, по данным агентства, только в ноябре на востоке Сирии погибли и получили ранения свыше 100 человек, не менее 30 из них — дети. SANA указывает, что ВВС коалиции во время налетов неоднократно применяли запрещенные боеприпасы с белым фосфором и кассетные бомбы.

Как сообщал УНН, Российская Федерация продолжает скрывать свое участие в вооруженной агрессии против Украины. Об этом со ссылкой на данные военной разведки во время брифинга заявил спикер Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.