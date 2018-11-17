РФ видає своїх убитих на Донбасі солдат за "героїчно загиблих" у Сирії - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російська Федерація продовжує приховувати свою участь у збройній агресії проти України. Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ продовжує посилено розповсюджувати дезінформацію з метою приховування її участі у збройній агресії проти України", - сказав він.
Так, російська пропаганда докладає значні зусилля для героїзації російських солдат і офіцерів, нібито загиблих при виконанні бойових завдань у складі міжвидового угруповання ЗС РФ на території Сирії, уточнив Гуцуляк.
"Водночас активно приховується, що більшу частину так званих "героїчно загиблих росіян у Сирії" насправді було вбито і поховано під чужими іменами на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей як бойовиків підрозділів з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ. У зв’язку з цим, російське командування повідомляє родинам загиблих неправдиву інформацію про дату, місце та обставини смерті їх рідних та про місця їх поховання або кремації тіл", - розповів він.
Гуцуляк додав, що обстановка у районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на Донбасі є контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Останні перебувають напоготові до будь-якого розвитку подій, підкреслив він.
Нагадаємо, 17 листопада у зоні ООС уже загинув один український військовий.
За даними розвідки, протягом 16 листопада, двох окупантів було поранено.