РФ видає своїх убитих на Донбасі солдат за "героїчно загиблих" у Сирії - розвідка

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російська Федерація продовжує приховувати свою участь у збройній агресії проти України. Про це із посиланням на дані військової розвідки під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.